Αθλητικά

Ο Ιβάν Σαββίδης στην προπόνηση του ΠΑΟΚ με ξεκάθαρο μήνυμα και τεράστιο πριμ: «Δώστε το αίμα σας για το πρωτάθλημα»

Η κίνηση του ισχυρού άνδρα του ΠΑΟΚ, παραμονές το ντέρμπι με τον Άρη
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ το Σάββατο (12.090.2026) και μίλησε στους παίκτες της ομάδας, παραμονές του ντέρμπι με τον Άρη, στέλνοντάς τους ξεκάθαρο μήνυμα.

Αφού εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στον προπονητή, Αλέσιο Λίσι, ο Ιβάν Σαββίδης φίλησε όλους τους παίκτες έναν προς έναν και τους είπε δύο λόγια για τη σεζόν που ξεκίνησε και τους στόχους, που έχουν τεθεί.

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να είναι πάντα μια γροθιά, να είναι έτοιμοι να… πεθάνουν ο ένας για τον άλλον και για την ομάδα, τους θύμισε ότι ο “δικέφαλος” είναι ένα κλαμπ που έχει πάντα τον ίδιο στόχο (σ.σ. το πρωτάθλημα) και έκανε σαφές ότι και φέτος ο στόχος είναι αυτός, αναφέροντας ότι θα υπάρχει μεγάλο μπόνους.

“Θέλω να τα δίνετε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Δείξτε το χαρακτήρα σας, θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αύριο είναι το ξεκίνημα, είναι ένα παιχνίδι που δε θέλει συναίσθημα, θέλει χαρακτήρα, μη νομίζετε ότι ο αντίπαλος σας είναι αδύναμος επειδή έχασε την προηγούμενη αγωνιστική, ξέρετε πώς προσεγγίζει αυτό το παιχνίδι” είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ.

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