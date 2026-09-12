Ο Τάσος Μπακασέτας πέτυχε εντυπωσιακό γκολ στο ντεμπούτο του με τον ΑΠΟΕΛ

Πριν από λίγα 24ωρα ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ και το βράδυ του Σαββάτου (12.09.2026) ο Τάσος Μπακασέτας έκανε ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα, πετυχαίνοντας και ένα όμορφο γκολ.

Ο Τάσος Μπακασέτας χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά στον αγωνιστικό χώρο για να ανοίξει λογαριασμό με τον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκε στον πάγκο, στο ξεκίνημα του ντέρμπι με την Ανόρθωση και πέρασε στο παιχνίδι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, φορώντας τη φανέλα με το Νο9.

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Η παρουσία του έγινε άμεσα αισθητή, αφού στο 51′ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με δυνατό συρτό σουτ με το αριστερό νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Με αυτόν τον τρόπο έφερε το παιχνίδι στα ίσα για τον ΑΠΟΕΛ, γράφοντας το 1-1 και πετυχαίνοντας παράλληλα το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της κυπριακής ομάδας. Η Ανόρθωση πάντως επικράτησε εντός έδρας με 2-1, βάζοντας στο 90′ το γκολ της νίκης.