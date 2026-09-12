Σπάρτακ Σουμπότιτσα – Παναθηναϊκός 59-77: Το «τριφύλλι» κυριάρχησε και στο νέο φιλικό στην Ρόδο

Το 2/2 στα φιλικά που έδωσε στο τουρνουά της Ρόδου έκανε ο Παναθηναϊκός. Μετά την ΑΕΚ, το “τριφύλλι” νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία και την Σπάρτακ Σουμπότιτσα (77-59).

Πρόσωπο του αγώνα ήταν ο Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος έκανε αισθητή την παρουσία του σε άμυνα και επίθεση, ξεχωρίζοντας με την ασύλληπτη ενέργεια που έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μπράνκου Μπάντιο και τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Και όλα αυτά, χωρίς να αγωνιστούν οι Ναν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Φαλ και Λεσόρ.

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Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού κόντρα στην ομάδα της Σερβίας, στο μεγαλύτερο διάστημά του, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα. Οι «πράσινοι» μπήκαν καλύτερα στο ματς, με τον Μαντζούκα να βρίσκει λύσεις από την περιφέρεια. Η Σπάρτακ αντέδρασε και μείωσε στους δύο (23-21), όμως ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 25-21.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέβασε την απόδοσή της στην άμυνα -με τον Ιζάκ Μπόνγκα να ξεχωρίζει- και ξέφυγε με διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο 42-31 (με το σκορ στο 44-33 ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος)

Η Σπάρτακ μπήκε πιο δυνατά στην τρίτη περίοδο και πλησίασε στο 49-46, αλλά ο Παναθηναϊκός απάντησε με σερί 6-0 και ανέκτησε τον έλεγχο. Με τον Μήτογλου να σκοράρει από μακριά, η διαφορά ανέβηκε ξανά και στο τέλος του δεκαλέπτου ήταν στο +13 (60-47).

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Στην τελευταία περίοδο οι “πράσινοι” δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα. Η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους στο 35′ (72-51), ενώ το επιμέρους 28-9 του τελευταίου δεκαλέπτου διαμόρφωσε το τελικό 77-59.

Πλέον, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει μπροστά της το 8ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” στο Telekom Center Athens (18-19 Σεπτεμβρίου) με τη συμμετοχή της Παρτίζαν, του ΠΑΟΚ και της πρωταθλήτριας του EuroCup, Μπουργκ.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-33, 60-47, 77-59