Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: Με Ντέσερς και Τσάπρα η αποστολή του Νίστρουπ

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε το Σάββατο (12.09.2026) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης (21:30, newsit.gr) αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της Super League, σ’ ένα ματς όπου θα κοντραριστούν οι δύο πρωτοπόροι της εφετινής Λίγκας.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού, στην οποία επέστρεψαν ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας (ξεπέρασε τον τραυματισμό του) κι ο Σίριλ Ντέσερς (εξέτισε την ποινή του).

Η 23άδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.