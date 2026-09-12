Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: Με Ντέσερς και Τσάπρα η αποστολή του Νίστρουπ

Η 23άδα που ανακοίνωσε ο προπονητής του “τριφυλλιού”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε το Σάββατο (12.09.2026) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης (21:30, newsit.gr) αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της Super League, σ’ ένα ματς όπου θα κοντραριστούν οι δύο πρωτοπόροι της εφετινής Λίγκας.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού, στην οποία επέστρεψαν ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας (ξεπέρασε τον τραυματισμό του) κι ο Σίριλ Ντέσερς (εξέτισε την ποινή του).

Η 23άδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.

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