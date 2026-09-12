Ο Μίλτος Τεντόγλου στην κορυφή του μήκους στο Ultimate Championship με άλμα στα 8,35 μέτρα

Μια ημέρα μετά τη δεύτερη θέση του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ, ο Μίλτος Τεντόγλου μπήκε στη «μάχη» του μήκους, για τον τίτλο του Ultimate Championship και κατέκτησε και αυτή την πρωτιά!

Με κορυφαίο άλμα στα 8,35μ. ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε και σε αυτή την κορυφή, κλείνοντας έτσι με ιδανικό τρόπο τη σεζόν στον ανοικτό στίβο και παίρνοντας το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων (129.000 ευρώ), περισσότερο από το διπλάσιο ποσό για έναν παγκόσμιο τίτλο (70.000 δολάρια) και τρεις φορές το ποσό για ένα παγκόσμιο ρεκόρ (50.000 δολάρια).

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Αυτή τη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου δεν την.. πάτησε στην τελευταία του προσπάθεια, όπως έγινε και στο τελευταίο Diamond League από τον Τατζέι Γκέιλ -που του πήρε την πρωτιά- αφού ο Μπόζιντσαρ Σαραμπογιούκοφ έκανε άλμα στα 8,34μ. Δηλαδή βρέθηκε ένα εκατοστό πίσω από τον Έλληνα Ολυμπιονίκη. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Εχάμερ με καλύτερο άλμα στα 8.07μ.

Ο “χρυσός” Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι μετά την απώλεια του τίτλου στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, ήθελε να ολοκληρώσει τη σεζόν με την πρώτη θέση στο Ultimate Championship και τα κατάφερε!

Μετά το 8.16μ. στο πρώτο άλμα του, αξιοποίησε την άπνοια στο δεύτερο για να “πετάξει” στα 8.35 και να δοκιμάσει ως πρώτος στην 3η προσπάθειά του. Σε τρίτη προσπάθεια, στο Ultimate Championship, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι έξι πρώτοι της κατάταξης μετά από τα δύο πρώτα άλματα. Σε 3η προσπάθεια πήγαν οι Tεντόγλου (8.35μ.), Σαραμπογιούκοφ (8.09μ.), (Εχάμερ 8.07μ.), Ανβάροφ (7.94μ.), Γκέιλ (7.72μ.) και Μπαλντέ (7.70μ.).

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Ο Τεντόγλου είχε επίδοση 8.27 στην 3η προσπάθεια, αλλά πάντως χάρη στο 8.35μ. βρέθηκε στην πρώτη τετράδα που βάσει κανονισμών έχει δικαίωμα να επιχειρήσει ένα 4ο και τελευταίο άλμα στη διοργάνωση. Αντίπαλοί του ήταν οι Σαραμπογιούκοφ με 8.17μ., Εχάμερ με 8.07μ. και Ανβάροφ 7,94μ.

Στο 4ο άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν όμως άκυρος. Η αγωνία μεγάλωνε ως προς τις επιδόσεις των άλλων τριών με τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ να κάνει άλμα στα 8.34μ. και να περνά στη 2η θέση της κατάταξης. Ο Σίμον Εχάμερ ήταν άκυρος στο 4ο άλμα του όπως και ο Ανβάρ Ανβάροφ κι έτσι o Τεντόγλου έγινε ο πρώτος νικητής στο άλμα εις μήκος στην Ιστορία της διοργάνωσης Ultimate Championship.

Το live του αγωνίσματος

Πέρα από τον Μίλτο Τεντόγλου, στο Ultimate Championship μετέχουν επίσης ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ, ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ, ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ, ο Κινέζος Μινγκούν Τζανγκ και ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς.

Ξεκινάει πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου

Έγκυρο και μεγάλο το πρώτο του άλμα

8.16 μ. το πρώτο άλμα του Τεντόγλου

Ο Τατζέι Γκέιλ έκανε 7.52μ. στην πρώτη του προσπάθεια

ο Σαραμπογιούκοφ ξεκίνησε με 8.09μ

Η νέα προσπάθεια του Τεντόγλου

8.35μ. έκανε ο Τεντόγλου

Πέρασε 3ος ο Μπαλντέ με άλμα στα 7.70μ.

Ο Γκέιλ πήδηξε στα 7.72μ και ανέβηκε στην 3η θέση

Τρίτη προσπάθεια του Τεντόγλου με άλμα στα 8,27μ – Δεν βρήκε βατήρα ο Έλληνας αθλητής

Στα 8.17μ ο Σαραμπογιούκοβ , πλησίασε τον Τεντόγλου αλλά δεν τον πέρασε

Ο Εχάμερ άκυρος στο 3ο του άλμα, παραμένει στην 3η θέση

Αυτοί θα επιχειρήσουν το 4ο και τελευταίο άλμα στο μήκος

Tεντόγλου 8,35μ,

Σαραμπογιούκοφ 8,17μ.

Εχάμερ 8.07μ.

Ανβάροφ 7,94μ.

Τελευταία προσπάθεια από Τεντόγλου με μεγάλο άλμα

Ήταν όμως άκυρο

Μεγάλο άλμα ο Σαραμπογιούκοφ

8,34μ. ο Βούλγαρος, ένα εκατοστό πίσω από τον Τεντόγλου που παραμένει πρώτος

Άκυρο άλμα ο Εχάμερ