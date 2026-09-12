Η βαθμολογία της Super League: Έχασε έδαφος ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον ΟΦΗ – Οι φάσεις και τα γκολ

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αποτέλεσμα που τον κράτησε στους 7 βαθμούς στη βαθμολογία της Super League.
Ο Ολυμπιακός γνώρισε έτσι την πρώτη του ήττα στη φετινή Super League και είχε δεύτερη σερί βαθμολογική απώλεια μετά το 1-1 με τον Βόλο, χάνοντας έδαφος στη μάχη της κορυφής. Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ πανηγύρισε ένα σπουδαίο “διπλό” στο Φάληρο και ανέβηκε στους 9 βαθμούς, όσους έχουν οι πρωτοπόροι, Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός, που “μάχονται” αύριο στο ΟΑΚΑ.
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Το πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026
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Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026
18:00 Καλαμάτα – Βόλος
19:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
21:00 ΠΑΟΚ – Άρης
21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Η βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 9
2. Παναιτωλικός 9
3.ΟΦΗ 9
4.ΑΕΚ 7
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5. Ολυμπιακός 7
6.ΠΑΟΚ 6
7.Άρης 6
8. Ηρακλής 5
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9. Ατρόμητος 2
10. Bόλος Elabet 2
11. Κηφισιά 1
12. Καλαμάτα 1
13. Αστέρας Τρίπολης 0
14. Λεβαδειακός 0
*Ολυμπιακός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο
Το πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026
19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά
19:30 Άρης – Ηρακλής
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026
17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
18:00 Βόλος – ΑΕΚ
19:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
21:00 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ