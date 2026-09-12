Η βαθμολογία της Super League: Έχασε έδαφος ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον ΟΦΗ – Οι φάσεις και τα γκολ

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αποτέλεσμα που τον κράτησε στους 7 βαθμούς στη βαθμολογία της Super League.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε έτσι την πρώτη του ήττα στη φετινή Super League και είχε δεύτερη σερί βαθμολογική απώλεια μετά το 1-1 με τον Βόλο, χάνοντας έδαφος στη μάχη της κορυφής. Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ πανηγύρισε ένα σπουδαίο “διπλό” στο Φάληρο και ανέβηκε στους 9 βαθμούς, όσους έχουν οι πρωτοπόροι, Παναιτωλικός και Παναθηναϊκός, που “μάχονται” αύριο στο ΟΑΚΑ.

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Το πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1

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Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

18:00 Καλαμάτα – Βόλος

19:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

21:00 ΠΑΟΚ – Άρης

21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 9

2. Παναιτωλικός 9

3.ΟΦΗ 9

4.ΑΕΚ 7

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5. Ολυμπιακός 7

6.ΠΑΟΚ 6

7.Άρης 6

8. Ηρακλής 5

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9. Ατρόμητος 2

10. Bόλος Elabet 2

11. Κηφισιά 1

12. Καλαμάτα 1

13. Αστέρας Τρίπολης 0

14. Λεβαδειακός 0

*Ολυμπιακός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο

Το πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά

19:30 Άρης – Ηρακλής

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

18:00 Βόλος – ΑΕΚ

19:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

21:00 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ