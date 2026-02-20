Αθλητικά

Αλκαράθ – Ρούμπλεφ 2-0: Ο τρομερός Ισπανός εκθρόνισε τον Ρώσο και προκρίθηκε στον τελικό του Qatar Open

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αρτούρ Φις
Ο Κάρλος Αλκαράθ
REUTERS/Mohammed Salem

Ο Κάρλος Αλκαράθ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, νικώντας οποιονδήποτε αντίπαλο βρίσκει στον δρόμο του. Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας συνέχισε το αήττητο σερί του το 2026, καθώς επικράτησε του περσινού πρωταθλητή Αντρέι Ρούμπλεφ με 7-6(3), 6-4 και προκρίθηκε στον τελικό του Qatar Open, φτάνοντας στον 12ο τελικό στις τελευταίες 13 διοργανώσεις του.

Ο Ρώσος Ρούμπλεφ αντέδρασε από το 3-0 στο δεύτερο σετ, ισοφάρισε και έσωσε πέντε match points, όμως ο Κάρλος Αλκαράθ κατάφερε τελικά να επικρατήσει, φτάνοντας τις 11 διαδοχικές νίκες μέσα στη σεζόν.

Στον τελικό, το No1 του κόσμου θα αντιμετωπίσει τον Αρτούρ Φις, με τον Ισπανό να είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Ντόχα.

Στον δεύτερο ημιτελικό, ο Αρτούρ Φις επικράτησε του Γιάκουμπ Μένσικ με 2-0 σετ και θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη στον τελικό κόντρα στον Αλκαράθ.

Αθλητικά
