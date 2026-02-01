Αλκαράθ – Τζόκοβιτς 3-1: Σπουδαία νίκη για τον Ισπανό στον τελικό του Australian Open

Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς αγωνίστηκαν στον τελικό του Australian Open των ανδρών με τον Ισπανό να επικρατεί με 3-1 και να πανηγυρίζει έξαλλα ακόμα μία κατάκτηση Grand Slam στην καριέρα του.
13:55 | 01.02.2026
Καλό σας απόγευμα από το Newsit.gr
13:48 | 01.02.2026
Πλέον έχει κατακτήσει όλα τα Grand Slam ο Κάρλος Αλκαράθ και το πανηγυρίζει με την ομάδα του
13:47 | 01.02.2026
Ο Ισπανός κατέκτησε το Australian Open κάνοντας το 3-1 στον τελικό
13:47 | 01.02.2026
15-40 δύο ευκαιρίες για τη νίκη ο Αλκαράθ
13:46 | 01.02.2026
15-30 για τον Ισπανό
13:45 | 01.02.2026
15-15 με βολέ ο Τζόκοβιτς
13:42 | 01.02.2026
15-0 για τον Ισπανό μετά από μεγάλο ράλι
13:39 | 01.02.2026
Γρήγορα το 6-5 από τον Αλκαράθ και πάλι με την πλάτη στον τοίχο ο Νόλε
13:38 | 01.02.2026
Ο Τζόκοβιτς έκανε το 5-5 και ο τελικός συνεχίζεται στη Μελβούρνη
13:38 | 01.02.2026
40-15 για τον Σέρβο
13:37 | 01.02.2026
30-15 για τον Τζόκοβιτς, στο φιλέ το χτύπημα του Αλκαράθ
13:36 | 01.02.2026
15-15 από λάθος του Σέρβου
13:34 | 01.02.2026
15-0 ο Τζόκοβιτς, αλλάζει ρακέτα ο Σέρβος
13:27 | 01.02.2026
5-4 ο Αλκαράθ, έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Ισπανό, που πιέστηκε. Σερβίρει για να κρατηθεί στον τελικό ο Σέρβος
13:22 | 01.02.2026
Ο Σέρβος κράτησε το σερβίς του, παρότι απειλήθηκε και έκανε το 4-4
13:19 | 01.02.2026
Ο Ισπανός κάνει το 4-3
13:15 | 01.02.2026
Κρατάει το σερβίς του ο Τζόκοβιτς, 3-3 το σκορ στο τέταρτο σετ
13:12 | 01.02.2026
3-2 ο Αλκαράθ χωρίς να χάσει πόντο
13:08 | 01.02.2026
Ισοφαρίζει ξανά ο Τζόκοβιτς, 2-2 στο τέταρτο σετ
13:04 | 01.02.2026
Ο Αλκαράθ κράτησε ξανά το σερβίς του και έκανε το 2-1
12:53 | 01.02.2026
Αρνείται να χάσει ο Τζόκοβιτς, έσβησε πολλά break point και κράτησε το σερβίς του, πανηγυρίζοντάς του. 1-1 το σκορ
12:46 | 01.02.2026
1-0 για τον Αλκαράθ στο τέταρτο σετ
12:37 | 01.02.2026
Ο Αλκαράθ έκανε κι άλλο break και πήρε και το τρίτο σετ. 2-1 υπέρ του πλέον το σκορ του τελικού
12:32 | 01.02.2026
Έκανε το 5-3 ο Αλκαράθ, σερβίρει για να κρατηθεί στο σετ ο Σέρβος
12:29 | 01.02.2026
Μείωσε σε 4-3 ο Τζόκοβιτς και θα ψάξει το break για να ισορροπήσει την κατάσταση
12:25 | 01.02.2026
Κρατάει το σερβίς του ο Ισπανός, 4-2 και σε δύσκολη θέση ο Νόλε
12:24 | 01.02.2026
Αντίδραση του Ναδάλ σε τρομερό πόντο του Αλκαράθ στον τελικό
12:19 | 01.02.2026
Ο Αλκαράθ κάνει το break και παίρνει προβάδισμα και στο τρίτο σετ. 3-2 το σκορ υπέρ του
12:15 | 01.02.2026
2-2 από τον Αλκαράθ, δεν υπάρχει κάποιο break ακόμα στο τρίτο σετ
12:13 | 01.02.2026
12:10 | 01.02.2026
2-1 από τον Τζόκοβιτς χωρίς να χάσει πόντο
12:06 | 01.02.2026
Έκανε άνετα το 1-1 ο Αλκαράθ, που παίζει τρομερό τένις χωρίς άγχος πλέον
12:01 | 01.02.2026
1-0 ο Τζοκοβιτς στο τρίτο σετ, κράτησε το σερβίς του με δυσκολία
12:00 | 01.02.2026
Επέστρεψε ο Σέρβος και όλα έτοιμα για την έναρξη του τρίτου σετ
11:55 | 01.02.2026
Ο Τζόκοβιτς πήγε στα αποδυτήρια, όσο ο Ισπανός διαμαρτυρόταν για την οροφή, που έκλεινε όσο αγωνιζόντουσαν
11:51 | 01.02.2026
Ο Αλκαράθ ισοφαρίζει σε 1-1 και δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στον τελικό του Australian Open
11:47 | 01.02.2026
Δεύτερο break του Αλκαράθ και 5-2. Σερβίρει για την ισοφάριση ο Ισπανός
11:45 | 01.02.2026
4-2 από τον Αλκαράθ με επιβλητικό τρόπο
11:41 | 01.02.2026
3-2 μειώνει ο Τζόκοβιτς, σειρά του Αλκαράθ να σερβίρει
11:35 | 01.02.2026
Ο Αλκαράθ κράτησε το σερβίς του με εντυπωσιακό τρόπο και έκανε το 3-1
Ο Σέρβος είχε break point στο συγκεκριμένο γκέιμ
11:30 | 01.02.2026
Ο Αλκαράθ βγάζει αντίδραση και κάνει το break. 2-1 υπέρ του το σκορ στο δεύτερο σετ
11:26 | 01.02.2026
1-1 από τον Αλκαράθ πολύ εύκολα
11:19 | 01.02.2026
1-0 ο Σέρβος, κράτησε το σερβίς του στην αρχή του δεύτερου σετ
11:14 | 01.02.2026
Φοβερός ο Τζόκοβιτς έκανε το 1-0 στον τελικό με δεύτερο break σε σερβίς του Ισπανού
11:12 | 01.02.2026
Ο Τζόκοβιτς έκανε άνετα το 5-2 και είναι κοντά στο 1-0
11:07 | 01.02.2026
Ο Αλκαράθ μείωσε σε 4-2, όμως χρειάζεται break για να επιστρέψει στο σετ
11:04 | 01.02.2026
4-1 από τον Τζόκοβιτς που καλπάζει για να κάνει το 1-0 στο παιχνίδι
10:55 | 01.02.2026
Ο Τζόκοβιτς κάνει break και παίρνει σημαντικό προβάδισμα στο πρώτο σετ του αγώνα. 3-1 το σκορ
10:53 | 01.02.2026
Ο Σέρβος κράτησε ξανά το σερβίς του. 2-1 υπέρ του το σκορ του πρώτου σετ
10:50 | 01.02.2026
Ο Αλκαράθ ισοφάρισε σε 1-1 στον τελικό
10:46 | 01.02.2026
Ο Τζόκοβιτς έκανε το 1-0 επικρατώντας στο πρώτο game του τελικού
10:46 | 01.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Μελβούρνη
10:37 | 01.02.2026
Οι δύο παίκτες έχουν ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός
10:36 | 01.02.2026
Αν το πάρει ο Κάρλος θα φτάσει σε Career Grand Slam σ.σ θα έχει κατακτήσει όλα τα Grand Slam σε μία σεζόν), αν το πάρει ο Νόλε θα φτάσει στα 25 Grand Slam
10:36 | 01.02.2026
Ο Ράφαελ Ναδάλ βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο τελικό, έχοντας δηλώσει υποστηρικτής του Ισπανού τενίστα
10:35 | 01.02.2026
Καλημέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό ανδρών ανάμεσα στον Αλκαράθ και τον Τζόκοβιτς για το Australian Open