Άλκης Καμπανός: Βανδάλισαν χώρο μνήμης για το δολοφονημένο φίλο του Άρη στην Καλαμαριά

Σε μια ημέρα όπου οι γονείς του, η οικογένεια του Άρη και πλήθος απλού κόσμου τίμησε τη μνήμη του Άλκη Καμπανού, με την τέλεση τρισάγιου στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη -για τη συμπλήρωση 4 ετών από τη δολοφονία του- οι ανεγκέφαλοι βρήκαν τρόπο να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Όπως έγινε γνωστό, στόχος βανδαλισμού έγινε χώρος μνήμης για τον Άλκη Καμπανό στην Καλαμαριά, με τον ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς να καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό και τονίζει ότι θα κινηθεί νομικά.

Η ανάρτηση της ομάδας

“Ο ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε χώρο μνήμης, σε μια χρονική περίοδο με ιδιαίτερο συμβολισμό και φορτίο για τον σύλλογο και τον αθλητισμό γενικότερα.

Τις ημέρες των 100 χρόνων της ομάδας, την ημέρα του μνημόσυνου τεσσάρων ετών από τη δολοφονία του ΆΛΚΗ και μόλις μία ημέρα μετά την κηδεία των οπαδών του ΠΑΟΚ, τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν ευθέως τη μνήμη των νεκρών και την έννοια του αθλητισμού.

Η βεβήλωση μνημείων και χώρων μνήμης δεν αποτελεί έκφραση αντιπαράθεσης ή οπαδικής ταυτότητας, αλλά πράξη ασέβειας και έλλειψης στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο σύλλογος θα κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων ηθικών αυτουργών για το συγκεκριμένο περιστατικό και καλεί όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σεβασμό, προστατεύοντας χώρους που αποτελούν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και ιστορίας.”