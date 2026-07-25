Αλκμάαρ – Ολυμπιακός 3-2: Μπλακ άουτ στο φινάλε και φιλική ήττα με ανατροπή για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός είχε ένα μπλακ άουτ λίγων λεπτών στο φινάλε του αγώνα με την Αλκμάαρ και γνώρισε την ήττα με 3-2 σε μία φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία, όπου είχε βρεθεί να προηγείται με 2-0.

Σε ένα ματς που δεν θύμισε πολύ φιλικό αγώνα, με πολλά σκληρά μαρκαρίσματα από τους Ολλανδούς, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και βρήκε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

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Στο 24ο λεπτό, ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ, παίρνοντας το “ριμπάουντ” από δυνατό σουτ του Έσε, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ λίγο αργότερα έχασε και μία καλή ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ, με άστοχη κεφαλιά μετά από σέντρα του Ροντινέι.

Οι Πειραιώτες βρήκαν όμως και το 2-0 πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, αφού από ένα κόρνερ του Μουζακίτη, ο Κάρμο πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και σκόραρε με κεφαλιά στο 45′.

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Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έδωσε μέτρα στην Αλκμάαρ και είχε μία καλή ευκαιρία για τρίτο γκολ σε αντεπίθεση με τους Μασούρα και Ταρέμι, αλλά ένα μπλακ άουτ στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα, έφερε την ήττα στην Ολλανδία.

Στο 72′ ο Μέρτινγκ με ωραίο πλασέ μείωσε σε 2-1, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, ο Κάρμο με ένα λάθος διώξιμο πέτυχε αυτογκόλ, για την ισοφάριση του σκορ από τους Ολλανδούς.

Η ανατροπή ήρθε στο 88ο λεπτό με ένα… αμφισβητούμενο πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ντάνι Γκαρθία μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Μέρτινγκ ευστόχησε από τα 11 βήματα και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμόρφωσε το τελικό 3-2 στην αναμέτρηση.

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Αυτή ήταν η τρίτη ήττα του Ολυμπιακού στα φιλικά προετοιμασίας, αλλά απομένει ακόμη αρκετός χρόνος, μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Περισσότερα σε λίγο…