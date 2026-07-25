Εργατικό δυστύχημα στο Καμπ Νόου: 54χρονος σκοτώθηκε στο εργοτάξιο του γηπέδου της Μπαρτσελόνα

Τραγικό δυστύχημα στο Καμπ Νόου, με έναν 54χρονο εργάτη να σκοτώνεται μετά από χτύπημα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα.

Εδώ και μία τριετία, το Καμπ Νόου έχει γίνει εργοτάξιο για την ανακαίνισή του και πλέον βρίσκεται στο τελικό του στάδιο, αλλά δεν αποφεύχθηκε ο θάνατος ενός εργάτη, για τον οποίο και έχει ξεκινήσει έρευνα από τις αρχές, με την ίδια την Μπαρτσελόνα να βγάζει ανακοίνωση για την υπόθεση.

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«Η FΜπαρτσελόνα εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του εργαζομένου που έχασε τη ζωή του χθες στο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης του Καμπ Νόου. Ο σύλλογος εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και τη θερμή του συμπαράσταση στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, επιθυμεί να εκφράσει προσωπικά τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και να θέσει τον εαυτό του στη διάθεσή της εκ μέρους ολόκληρου του συλλόγου», αναφέρεται στο επίσημο μήνυμα του συλλόγου της Καταλονίας.

Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο ανακαινισμένο της γήπεδο τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά χωρίς να παραδοθεί πλήρως το έργο, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στο 2027, με το συνολικό κόστος να πλησιάζει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.