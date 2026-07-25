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Η Έλενα Διαβάτη έκλαψε με λυγμούς στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, μετά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο Κ23 της κωπηλασίας

Συγκλονιστική στιγμή για την 19χρονη αθλήτρια, στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου
Η Έλενα Διαβάτη έκλαψε με λυγμούς στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, μετά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο Κ23 της κωπηλασίας
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Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν την Κυριακή (25.07.2026) τα ελληνικά πληρώματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23, που διεξάγεται στην πόλη Ντούισμπουργκ της Γερμανίας. Το -χρονικά- πρώτο χρυσό μετάλλιο ήλθε στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου οι Μηλένα Κοντού και Έλενα Διαβάτη έδωσαν μία συγκλονιστική μάχη μέχρι τα τελευταία μέτρα της διαδρομής.

Μηλένα Κοντού και Έλενα Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά τους σε 6:59.14. Οι Πολωνές ακολούθησαν σε 6:59.83, ενώ το πλήρωμα από την Ρωσία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 7:00.76.

Τη στιγμή της απονομής του χρυσού μεταλλίου και στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, η 19χρονη Διαβάτη δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά, αλλά συγκίνησή της και ξέσπασε σε λυγμούς.

Υπερηφάνεια αλλά και συγκίνηση από τις δυο πρωταθλήτριες της κωπηλασίας!

Λίγη ώρα αργότερα, η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου χάρη στους Αλέξανδρο Χατζηαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της δίκωπου άνευ πηδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29.26.

Οι Έλληνες πρωταθλητές άφησαν πίσω τους το πλήρωμα της Αυστραλίας, που τερμάτισε δεύτερο σε 6:32.91, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ρουμανία με χρόνο 6:33.99.

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