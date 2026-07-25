Αλκμάαρ – Ολυμπιακός: Έξαλλος ο Έσε με ένα σκληρό μαρκάρισμα στο φιλικό, έγινε αναγκαστική αλλαγή από τον Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμάαρ σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία, όμως από το παιχνίδι δεν έλλειψαν τα σκληρά μαρκαρίσματα, με τον Σαντιάγκο Έσε να έχει ένα μικρό τραυματισμό εξ αιτίας τους.

Μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Σαντιάγκο Έσε δέχθηκε ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα από πίσω και έγινε έξαλλος με τον αντίπαλό του, που συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, με αποτέλεσμα οι δυο τους να έρθουν και στα χέρια.

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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε έτσι να τον κάνει αλλαγή λίγο αργότερα και πριν από το ημίχρονο του Αλκμάαρ – Ολυμπιακός, για να τον προφυλάξει. Κι αυτό γιατί ο Αργεντινός μέσος φάνηκε να πονάει και πλέον θα χρειαστεί να εξεταστεί από το ιατρικό τιμ των Πειραιωτών για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Σκληρά μαρκαρίσματα δέχθηκαν μάλιστα και άλλοι παίκτες.