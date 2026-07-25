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Αθλητικά

Θοδωρής Bλάχος: «Θέλουμε να κάνουμε περήφανους τους Έλληνες φιλάθλους με το χρυσό και θα παλέψουμε γι’ αυτό»

Οι δηλώσεις του προπονητή της εθνικής πόλο των ανδρών
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η Εθνική πόλο των ανδρών πέρασε για δεύτερη σερί χρόνια στον τελικό του World Cup -όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία- και ο προπονητής, Θοδωρής Βλάχος εξέφρασε την πίστη του για τις δυνατότητες της γαλανόλευκης, αμέσως μετά τον ημιτελικό κόντρα στην Ιταλία.

Ο Θοδωρής Βλάχος χαρακτήρισε τον ημιτελικό μια σκληρή μάχη ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες, ευχαρίστησε τους Έλληνες φιλάθλους για τη στήριξή τους στο Σίδνεϊ και τόνισε πως η Εθνική πόλο των ανδρών θα δώσει την καρδιά της στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία, με μοναδικό στόχο την κορυφή του World Cup.

«Πολύ σκληρό παιχνίδι. Μέχρι το τέλος δύο μεγάλες ομάδες. Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα να παίζεις στον τελικό και θα παλέψουμε για αύριο. Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες φιλάθλους.

Και αύριο θα είμαστε εδώ, θέλουμε να τους κάνουμε περήφανους. Μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Είμαστε πολύ μακριά, αλλά νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας.

Θέλουμε το χρυσό αύριο. Θα παλέψουμε για αυτό. Θα δώσουμε την καρδιά μας στο νερό και για εμάς και για τους φιλάθλους μας. Η Ουγγαρία είναι σπουδαίος αντίπαλος. Κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα, αλλά θα προσπαθήσουμε για τα καλύτερα μας», είπε αναλυτικά.

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