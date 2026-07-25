Αθλητικά

Euroleague: «Ο Κέντρικ Ναν πάντα ξεσηκώνει τους φιλάθλους»

Αποθέωση για τον σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού από τη Euroleague
Ο Ναν
Ο Ναν σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Ένα νέο video με highlights του Κέντρικ Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, δημοσίευσε η Euroleague στα social media της διοργάνωσης, αποθεώνοντας τον Αμερικανό γκαρντ του “τριφυλλιού”.

Ο Κέντρικ Ναν είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Euroleague την τελευταία τριετία, κατακτώντας το τρόπαιο την πρώτη του σεζόν στον Παναθηναϊκό και παίρνοντας το βραβείο του MVP τη δεύτερη.

Παράλληλα είναι και ένας από τους πιο θεαματικούς παίκτες, όπως φαίνεται και στο video της Euroleague, το οποίο έχει στη λεζάντα το εξής: «Κάνει αίσθηση, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο Κέντρικ Ναν πάντα ξεσηκώνει τους φιλάθλους».

Ο Ναν ετοιμάζεται πλέον για την 4η χρονιά του στον Παναθηναϊκό.

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Αθλητικά
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