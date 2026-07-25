Η Άρσεναλ θέλει να ρίξει «βόμβα» με τον Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης

Μία μεγάλη μετεγγραφή φαίνεται ότι θα “κυνηγήσει” η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ, αφού έχει βάλει στο “στόχαστρό” της τον Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με γεμάτο “πορτοφόλι” μετά την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League και τη συμμετοχή στον τελικό του Champions League, η Άρσεναλ ψάχνεται για μία μετεγγραφή παίκτη κορυφαίου επιπέδου και έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Βινίσιους Τζούνιορ, που είχε αρκετές εντάσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την απόκτηση του Κιλιάν Εμπαπέ.

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Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα έτσι, η Άρσεναλ θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί, αλλά ακόμη δεν έχει χτυπήσει την “πόρτα” της “Βασίλισσας” για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι μία τέτοια εξέλιξη είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος αγωνίζεται ουσιαστικά στην ίδια θέση και ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες από τους “κανονιέρηδες”.