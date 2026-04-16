Αλκμάαρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-2: Στα ημιτελικά του Conference League οι Ουκρανοί

Η Αλκμάαρ το “πάλεψε” κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στη ρεβάνς της ήττας με 3-0 στην Ουκρανία, αλλά έμεινε τελικά στην ισοπαλία με 2-2 στο δεύτερο παιχνίδι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ προηγήθηκε και στο δεύτερο ματς των δύο ομάδων και παρά τη… χαλάρωσή της στη συνέχεια, που οδήγησε σε ανατροπή του σκορ και προβάδισμα της Αλκμάαρ, έμεινε “όρθια” και στην Ολλανδία, για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, με συνολικό σκορ 5-2.

Άλισον και Μεϊρέλες πέτυχαν τα γκολ της ουκρανικής ομάδας, ενώ οι Γένσεν και Σιν σκόραραν για τους γηπεδούχους, χωρίς να καταφέρουν πάντως να “απειλήσουν” ουσιαστικά τους φιλοξενούμενους.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ πήρε έτσι το “εισιτήριο” για την 4άδα του Conference League, όπου και θα αντιμετωπίσει πιθανότατα την Κρίσταλ Πάλας, που νίκησε με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι τη Φιορεντίνα (απόψε στις 22:00 η ρεβάνς).

Οι συνθέσεις στο Αλκμάαρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Άλκμααρ (Έχτελντ): Ζοέτ, Ιτσιχάρα, Ντέκερ, Ντούιλ (63′ Ρόμπεμοντ), Μαϊκούμα (46′ Ουφκίρ), Μπούγκαρντ, Σιν, Τσάβες (46′ Γένσεν), Πατάτι (90′ Μενού), Μέρντινκ (63′ Κόβατς), Σαντίκ.

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Τουράν): Ρίζνκι, Ενρίκε, Ματβιένκο, Μποντάρ, Τομπίας, Ναζαρίνα, Παλμάρες (70′ Φερέιρα), Ισάκε (61′ Γκόμες), Οτσερέτκο (89′ Μπονταρένκο), Άλισον (61′ Εγκινάλντο), Ελίας (70′ Μεϊρέλες).