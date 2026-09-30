Εθνική ποδοσφαίρου: Η Ντόρτμουντ θέλει να γίνει διαχείριση στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατάφερε να “λάμψει” στα ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου, κόντρα σε Σερβία και Γερμανία και η διαχείρισή του στα επόμενα παιχνίδια της Ελλάδας, βρίσκεται στο επίκεντρο γερμανικού δημοσιεύματος.

Σύμφωνα με το Ruhr Nachrichten”, η Ντόρτμουντ θέλει από την Εθνική Ελλάδας να κάνει διαχείριση του χρόνου του Κωνσταντίνου Καρέτσα στα παιχνίδια της “γαλανόλευκης” με την Ολλανδία (01.10.2026, 21:45) και τη Γερμανία (04.10.2026, 21:45) Nations League.

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Το δημοσίευμα συνδέει αυτή την προοπτική με την προσπάθεια της Ντόρτμουντ να αποφύγει την υπερβολική αγωνιστική επιβάρυνση του Έλληνα εξτρέμ. Θυμίζουμε ότι ο Καρέτσας έπαιξε 74 λεπτά στο ματς στην Σερβία και σε ολόκληρο το 90λεπτο το παιχνίδι στο Άουγκσμπουργκ.

Σύμφωνα με τους Γερμανούς, το πυκνό πρόγραμμα δημιουργεί ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης του παίκτη. Μάλιστα, ο Νίκο Κόβατς εμφανίζεται να είχε επικοινωνήσει πριν από την αναχώρηση των διεθνών με τους ομοσπονδιακούς προπονητές και των 20 ποδοσφαιριστών της Ντόρτμουντ που κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες και αντικείμενο των συζητήσεων ήταν η επιθυμητή κατανομή της επιβάρυνσής τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το δημοσίευμα δεν προσδιορίζει πόσα λεπτά αναμένεται να αγωνιστεί ο Καρέτσας στα δύο επόμενα παιχνίδια της Ελλάδας. Ωστόσο, αναφέρει την προοπτική μιας πιο προσεκτικής χρησιμοποίησής του, έπειτα από δύο εμφανίσεις στις οποίες ο νεαρός άσος άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις.