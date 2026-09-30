Αθλητικά

Εθνική ποδοσφαίρου: Η Ντόρτμουντ θέλει να γίνει διαχείριση στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα

“Ντόρτμουντ δεν θέλει να αφήσει τίποτα στην τύχη, όσον αφορά τον 18χρονο” γράφουν χαρακτηριστικά στη Γερμανία
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατάφερε να “λάμψει” στα ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου, κόντρα σε Σερβία και Γερμανία και η διαχείρισή του στα επόμενα παιχνίδια της Ελλάδας, βρίσκεται στο επίκεντρο γερμανικού δημοσιεύματος.

Σύμφωνα με το Ruhr Nachrichten”, η Ντόρτμουντ θέλει από την Εθνική Ελλάδας να κάνει διαχείριση του χρόνου του Κωνσταντίνου Καρέτσα στα παιχνίδια της “γαλανόλευκης” με την Ολλανδία (01.10.2026, 21:45) και τη Γερμανία (04.10.2026, 21:45) Nations League.

Το δημοσίευμα συνδέει αυτή την προοπτική με την προσπάθεια της Ντόρτμουντ να αποφύγει την υπερβολική αγωνιστική επιβάρυνση του Έλληνα εξτρέμ. Θυμίζουμε ότι ο Καρέτσας έπαιξε 74 λεπτά στο ματς στην Σερβία και σε ολόκληρο το 90λεπτο το παιχνίδι στο Άουγκσμπουργκ.

Σύμφωνα με τους Γερμανούς, το πυκνό πρόγραμμα δημιουργεί ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης του παίκτη. Μάλιστα, ο Νίκο Κόβατς εμφανίζεται να είχε επικοινωνήσει πριν από την αναχώρηση των διεθνών με τους ομοσπονδιακούς προπονητές και των 20 ποδοσφαιριστών της Ντόρτμουντ που κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες και αντικείμενο των συζητήσεων ήταν η επιθυμητή κατανομή της επιβάρυνσής τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το δημοσίευμα δεν προσδιορίζει πόσα λεπτά αναμένεται να αγωνιστεί ο Καρέτσας στα δύο επόμενα παιχνίδια της Ελλάδας. Ωστόσο, αναφέρει την προοπτική μιας πιο προσεκτικής χρησιμοποίησής του, έπειτα από δύο εμφανίσεις στις οποίες ο νεαρός άσος άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
171
167
165
141
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo