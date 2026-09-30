Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: Για το 2/2 στη Euroleague, μέσα στο «T-Center»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο “T-Center” (21:15, Newsit.gr, Novasports Prime), για την 2η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο μέσα στην έδρα του, περίπου μια εβδομάδα μετά την εντός έδρας νίκη επί της Παρί, στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του την απώλεια του τίτλου στο Super Cup και επικεντρώνεται στη Euroleague, έχοντας σημαντικές απουσίες στην αναμέτρηση με την Βιλερμπάν. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχει στη διάθεσή του τους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Μυϊκό τραυματισμό αντιμετωπίζει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αλλά θα είναι διαθέσιμος απέναντι στη Βιλερμπάν.

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Η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ μπήκε με το… δεξί στη Euroleague, νικώντας εντός έδρας με 84-74 την επόμενη αντίπαλο των “πρασίνων” στην πρώτη “διαβολοβδομάδα” της διοργάνωσης, Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Γάλλοι θα στερηθούν των υπηρεσιών του Ντόσου-Γιόβο, ενώ ο Ουάσινγκτον είναι αμφίβολος.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στις δύο περσινές συναντήσεις του με τη Βιλερμπάν. Επικράτησε με 91-85 στην Αθήνα και με 79-78 στη Γαλλία.

Διαιτητές του αγώνα ορίστηκαν οι Νταμίρ Γιαβόρ, Μιλιβόγε Γιόβτσιτς και Τζόρντι Αλιάγκα.

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Το αποψινό πρόγραμμα

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας (Novasports Start)

21:15 Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (Novasports Prime)

Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης (29.09.2026)

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 94-82

Dubai BC – Μπαρτσελόνα 94-97

Ζάλγκιρις Κάουνας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 91-93

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν 100-76

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81

Αρμάνι – Βίρτους 87-85

Βαλένθια – Μπασκόνια 111-88

Παρί – Παρτίζαν 79-92

Η βαθμολογία

Φενέρμπαχτσε 2-0

Παρτίζαν 2-0

Βαλένθια 2-0

Ολυμπιακός 2-0

Dubai BC 2-0

Παναθηναϊκός 1-0

Βιλερμπάν 1-0

Ζάλγκιρις 1-1

Αναντολού Εφές 1-1

Μπαρτσελόνα 1-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 1-1

Αρμάνι Μιλάνο 1-1

Mπάγερν 1-1

Μπεσίκτας 0-1

Ερυθρός Αστέρας 0-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1

Ρεάλ Μαδρίτης 0-2

Βίρτους Μπολόνια 0-2

Παρί 0-2

Μπασκόνια 0-2

3η αγωνιστική της Euroleague

Πέμπτη 01.10.2026

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21:45 Παρί – Ζάλγκιρις Κάουνας

Παρασκευή (02.10.2026)

20:00 Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα

20:45 Φενέρμπαχτσε – Dubai BC

21:00 Βιλερμπάν – Βαλένθια

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Παρτιζάν

21:45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο