Στέφανος Τσιτσιπάς: Kαθυστέρηση λόγω βροχής στον αγώνα του στο Japan Open

Στέφανος Τσιτσιπάς και Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι κοντράρονται για μια θέση στους «16» του Japan Open. Ο αγώνας τους να ήταν προγραμματισμένος να κάνει σερβίς τα ξημερώματα της Τετάρτης (30.09.2026) αλλά αυτό δεν έγινε.

Στο Τόκιο άρχισε να βρέχει έντονα κι έτσι είχαμε προσωρινή διακοπή στο παιχνίδι του Γίρι Λεχέτσκα με τον Ζιζού Μπεργκς, το οποίο προηγείται στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει πως η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης θα αρχίσει μετά τις 11:00 ώρα Ελλάδας, εφόσον δεν προκύψουν άλλα προβλήματα στην πορεία.

Όποιος από τους δυο προκριθεί στην επόμενη φάση, θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Βασερό, ο οποίος νωρίτερα ξεπέρασε το εμπόδιο του Αλεξάντερ Μπλοξ με 2-0 σετ.