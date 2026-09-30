Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ σκόραρε για δεύτερο σερί ματς με την Μαυριτανία

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ κατάφερε να βάλει γκολ για δεύτερο σερί ματς με την εθνική ομάδα της Μαυριτανίας, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα της (2-1) στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της Εθνικής του ομάδας κόντρα στο Μπενίν και στο 80′ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
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Ο Κοϊτά είχε σκοράρει και στη νίκη της Μαυριτανίας με 3-1 επί της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Ο εξτρέμ της ΑΕΚ έφτασε έτσι τα 5 με την εθνική του ομάδα
Koita converts the penalty with precision! Benin 2-1 Mauritania 🇲🇷 https://t.co/EisyEtSPj7— goalpostFC (@GoalpostFC) September 29, 2026
Με τη φανέλα της Ένωσης έχει ένα γκολ σε οκτώ συμμετοχές, τη φετινή σεζόν.