Allwyn Final 8: Απολαυστικό «μάντεψε ποιος» με τις ομάδες των πρώτων προημιτελικών λίγο πριν την πρεμιέρα

Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στην Κρήτη όπου ξεκινά σήμερα το Allwyn Final 8, που θα αναδείξει τον Κυπελλούχο Ελλάδος για το 2026.

Η Allwyn, χορηγός ονοματοδοσίας της διοργάνωσης και Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), βρήκε την ευκαιρία να υποβάλλει σε ένα απολαυστικό challenge τους παίκτες των 4 ομάδων που αγωνίζονται στους πρώτους προημιτελικούς. Συγκεκριμένα, τους προκάλεσε να περιγράψουν έναν συμπαίκτη τους μέσα σε μόλις 24 δευτερόλεπτα.

Στα δύο βίντεο που δημοσίευσε η Allwyn πρωταγωνιστούν οι Άλεκ Πίτερς και Τάισον Γουόρντ από τον Ολυμπιακό, οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γκρεγκ Μπράουν από την ΑΕΚ, οι Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ και Μπραϊς Τζόουνς από τον ΑΡΗ Betsson και οι Ντάριλ Μέικον και Γιώργος Καλαϊτζάκης από το Μαρούσι Chery.

Ποιοι ξεχώρισαν για τις περιγραφές τους; Ποιος βρήκε το όνομα του συμπαίκτη του με μόλις μία λέξη και ποιοι ξέμειναν από χρόνο;

Οι απαντήσεις στα παρακάτω βίντεο:

