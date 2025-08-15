Αλμέιδα για Λαμέλα: «Τον απόλαυσα ως ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ»

Ο Έρικ Λαμέλα έλυσε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ και ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αναλαμβάνοντας πλέον ρόλο βοηθού στη Σεβίλλη, για λογαριασμό του πρώην προπονητή του και στην Ένωση, Ματίας Αλμέιδα.

Έχοντας περάσει και ως παίκτης από τη Σεβίλλη, ο Έρικ Λαμέλα θα βρεθεί σε γνώριμα… χωράφια, με τον Ματίας Αλμέιδα να τον καλωσορίζει με… αποθέωση, σημειώνοντας ότι τον γνώρισε ως 17χρονο ποδοσφαιριστή και τον απόλαυσε πέρυσι με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Οι δηλώσεις του Αλμέιδα

“Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχει βγάλει ποτέ το αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Γνώρισα τον Λαμέλα όταν ήταν 17 ετών. Τον είχα συμπαίκτη μου, έναν εξαιρετικό παίκτη, έναν από τους καλύτερους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές. Ως προπονητής, ήθελα να τον πάρω μαζί μου, αλλά δεν ήταν δυνατόν, αλλά τον τελευταίο χρόνο (σ.σ. στην ΑΕΚ) μπόρεσα να τον έχω, μπόρεσα να τον απολαύσω ως προπονητής.

Πάντα παρακολουθούσα την πρόοδό του, και ως φίλαθλος του ποδοσφαίρου, είχε μια θεαματική καριέρα, αν και το σώμα του του είπε ότι έχει χορτάσει.

Είμαι ένας προπονητής που πιστεύει στους νέους ανθρώπους και αν μπορεί να συνεισφέρει το ένα τέταρτο αυτού που συνεισφέρει στο γήπεδο, θα με κάνει καλύτερο προπονητή. Ταυτίζεται με αυτά τα χρώματα, αγαπάει την πόλη και είναι ένα καλό περιουσιακό στοιχείο για να τον έχω στην ομάδα μου. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις στην άκρη και θα είμαι δίπλα του για να το ξεπεράσει… αρκεί να μην με ξεπεράσει, θα είναι μια χαρά”.