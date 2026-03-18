Άλμπα – ΑΕΚ 88-93: Ο Μπάρτλεϊ υπέγραψε την πρωτιά της Ένωσης και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά του Basketball Champions League

Το τρένο της ΑΕΚ στο Basketball Champions League δεν είχε στάση ούτε στο Βερολίνο. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησε της Άλμπα με 93-88 στην παράταση (79-79 κ.δ.), διπλασίασε τις νίκες της απέναντι στους Γερμανούς και πανηγύρισε την πρώτη θέση στον όμιλο και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Η ΑΕΚ, η οποία στοχεύει να βρεθεί για δεύτερη σερί χρονιά στο Final Four του Basketball Champions League, θα περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στα προημιτελικά στην κλήρωση της Παρασκευής (20/3, 13:00).

H Ένωση θα αναμετρηθεί είτε με την Γαλατασαράι, είτε με την Μπανταλόνα, είτε με την Νίμπουργκ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της AEK ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 29 πόντους (6/14 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Ρακουάν Γκρέι να προσθέτει 24 πόντους 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τη γερμανική ομάδα ξεχώρισε ο Μπιν, ο οποίος είχε 20 πόντους (4/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και το καλάθι της ισοφάρισης 1″ πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-28, 46-52, 62-64, 79-79 (κ.δ.), 88-93 (παρ.).

ΑΛΜΠΑ (Κάλες): Ο’Κόνελ, Γκρίζελ 6, Ντέλοου 7 (6 ριμπαόυντ), Καγίλ 10 (3/6 δίποντα, 5 ριμπαόυντ, 5 ασίστ), Μάτισεκ 14 (3/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Γουντ 6 (5 ριμπάουντ), Ρόμπερτς 4 (6 ριμπάουντ), Εχόντας 1 (4 ριμπάουντ), Αγκμπακοκό 10 (3/5 δίποντα, 4 ριμπαόυντ), Νούφερ, Χούντ 10, Μπιν 20 (4/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 24 (7/10 δίποντα, 10/10 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σκορδίλης, Μπράουν 10 (4/4 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Κατσίβελης 2, Φλιώνης, Φίζελ 8 (3/4 δίποντα), Λεκαβίτσιους 6 (3/4 δίποντα), Μπάρτλεϊ 29 (2/6 δίποντα, 6/14 τρίποντα, 7/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Χαραλαμπόπουλος 2 (6 ριμπάουντ), Νάναλι 12 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Άλμπα: 20/37 δίποντα, 11/35 τρίποντα, 15/26 βολές, 41 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 21 επιθετικά), 22 ασίστ, 11 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη, 28 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 23/36 δίποντα, 8/21 τρίποντα, 23/30 βολές, 34 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 10 επιθετικά), 19 ασίστ, 10 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 17 λάθη, 23 φάουλ.