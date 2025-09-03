Αλντάμα για το Ισπανία – Ελλάδα: «Θα παίξουμε μέχρι θανάτου απέναντί τους»

Η Ισπανία ηττήθηκε από την Ιταλία και πλέον θα παίξει τα… ρέστα της κόντρα στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας για την πρόκριση από τον τρίτο όμιλο του Eurobasket, με τον Σάντι Αλντάμα να υπογραμμίζει τη σημασία του αγώνα.

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας χρειάζεται τη νίκη επί της Ισπανίας στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων για να πάρει την πρώτη θέση και να έχει θεωρητικά καλύτερες “διασταυρώσεις” στη συνέχεια της διοργάνωσης, αλλά η “ρόχα” κινδυνεύει να μείνει εκτός Eurobasket με ήττα κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη.

Μετά την ήττα της Ισπανίας από την Ιταλία έτσι, ο Σάντι Αλντάμα δήλωσε: «Είναι δύσκολο να το χωνέψεις, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και θα παίξουμε μέχρι θανάτου απέναντι στην Ελλάδα».