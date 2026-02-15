Αλπερέν Σενγκούν για Ντένι Άβντιγια και Τουρκία – Ισραήλ: «Αυτά είναι μεγαλύτερα από εμάς, ελπίζουμε το μπάσκετ να φέρει σε όλους αγάπη»

Ο Τούρκος Αλπερέν Σενγκούν θα είναι συμπαίκτης του Ισραηλινού, Ντένι Άβντιγια στο All Star Game του NBA και ο πρώτος κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός, με δεδομένη την έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Αλπερέν Σενγκούν χαρακτήρισε φίλο του τον Ντένι Άβντιγια, αλλά αρνήθηκε να πει κάτι περισσότερο για τη σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι “αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δικά μας”.

Οι δηλώσεις του Σενγκούν

«Ξέρετε, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δικά μας. Απλώς θα εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, εδώ, ξέρετε – όσο καλύτερα μπορούμε. Ο Ντένι δουλεύει το ίδιο σκληρά με εμένα. Ξέρετε, σπουδαίος τύπος, σπουδαίος άνθρωπος. Ένας από τους καλούς μου φίλους σε αυτό το πρωτάθλημα.

Και όπως είπα, αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δικά μας. Είμαστε εδώ κάνοντας αυτό που αγαπάμε και άλλα πράγματα είναι εκτός του ελέγχου μας. Και ελπίζουμε, ξέρετε, φυσικά το μπάσκετ είναι αυτό που ελπίζουμε να φέρει σε όλους αγάπη και να μείνουμε ενωμένοι – γι’ αυτό είμαστε εδώ.

Alperen Sengun on Deni Avdija (the relations between Turkey and Israel are on all-time low):



Και όπως είπα, τα άλλα πράγματα είναι εκτός ελέγχου μας, και ελπίζουμε, ξέρετε, ότι θα έρθει ειρήνη στον κόσμο, και αυτό είναι το μόνο που θέλουμε».