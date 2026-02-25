Αθλητικά

Αλβανός ποδοσφαιριστής ξυλοκόπησε τη μητέρα του και αυτοκτόνησε

Τραγωδία στην Αλβανία με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο παίκτη ερασιτεχνικής ομάδας
Φωτογραφία αρχείου
Ένας 20χρονος ποδοσφαιριστής, Ρικάρντο Μερκούρι, της ερασιτεχνικής Μοντεμιλόνε Πολέντσα στην Αλβανία, φέρεται να αυτοκτόνησε μετά τον ξυλοδαρμό της μητέρας του, την ημέρα των γενεθλίων του.

Μετά από μία έντονη διαφωνία και ενώ ο πατέρας του με τον αδερφό του δεν βρισκόταν στο χώρο, ο Αλβανός ποδοσφαιριστής εμφανίζεται να χτύπησε άγρια τη μητέρα του, σε σημείο που νόμιζε ότι την είχε σκοτώσει, σύμφωνα με τα αλβανικά ΜΜΕ.

Ο Ρικάρντο Μέρκουρι έφυγε στη συνέχεια από το σπίτι του χωρίς το κινητό του τηλέφωνο, αλλά κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να πηγαίνει στη θάλασσα και να ορμάει στα κύματα, με τα ρούχα του. Χρειάστηκε μάλιστα να βγει για να βγάλει το μπουφάν του και να επιστρέψει στο νερό, μέχρι να πάθει υποθερμία και να χάσει τη ζωή του.

Η μητέρα του από την άλλη πλευρά, τέθηκε σε τεχνητό κώμα από τους γιατρούς σε νοσοκομείο της περιοχής και θα πρέπει να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις στο πρόσωπο, αλλά φαίνεται να μην αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή της.

Η γυναίκα είχε εντοπιστεί αναίσθητη στο μπάνιο της, γεμάτη αίματα.

