Αμορίμ και Μόγες προκάλεσαν αίσθηση, σχολιάζοντας το χαστούκι του Γκουέι: «Μακάρι να τσακώνονταν και οι δικοί μου παίκτες»

Ο Ιντρίσα Γκουέι κατάφερε να βάλει σε δεύτερο «πλάνο» τη μεγάλη νίκη της Έβερτον στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (0-1), με το χαστούκι που έδωσε σε συμπαίκτη του και την κόκκινη κάρτα που αντίκρυσε αμέσως μετά.

Ο Σενεγαλέζος αμυντικός μέσος άφησε τους πάντες άφωνους όταν χαστούκισε τον συμπαίκτη του στην ομάδα του στην Έβερτον και αποβλήθηκε στο 13΄ του ματς στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Gueye received a red card and was sent off after a heated argument with Keane: HIS OWN TEAMMATE pic.twitter.com/3Y7gCwkDRT — ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2025

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο χαφ της Έβερτον -με ανάρτηση στα social media- απολογήθηκε δημόσια προς τον κόσμο της ομάδας, το σύλλογο και φυσικά τον συμπαίκτη του:

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τον συμπαίκτη μου Μάικλ Κιν. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την αντίδρασή μου. Ζητώ επίσης συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο, τους φιλάθλους και τον σύλλογο. Αυτό που συνέβη δεν αντικατοπτρίζει ποιος είμαι ή τις αξίες που πρεσβεύω. Τα συναισθήματα μπορεί να είναι ψηλά, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί τέτοια συμπεριφορά. Θα φροντίσω να μην ξανασυμβεί».

Idrissa Gana Gueye s’excuse sur Instagram pic.twitter.com/I8JYyx6LEt — Joueurs SN (@JoueursSN) November 24, 2025

Να σημειωθεί πως την προηγούμενη φορά που αποβλήθηκε κάποιος ποδοσφαιριστής της Premier League για βιαιοπραγία εις βάρος συμπαίκτη του ήταν πριν από 17 χρόνια, με τους Ρικάρντο Φούλερ και Άντι Γκρίφιν να αποβάλλονται με απευθείας κόκκινη κάρτα σε αγώνα της Στόουκ για μεταξύ τους συμπλοκή.

Όλοι στην Pemier League μιλούν και καταδικάζουν τη συμπεριφορά του Γκουέι. Μάλλον… σχεδόν όλοι, αφού ο προπονητής της ¨Εβερτον και αυτός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν μία διαφορετική άποψη.

Gueye knew man united are so shit, he took the red card just to prove it pic.twitter.com/KH2DOJ7zGR — David_ (@CFCDavids) November 24, 2025

Από τη μία, ο Ντέιβιντ Μόγες της Έβερτον υποστήριξε ότι: “Αν δεν συνέβαινε τίποτα, δεν νομίζω ότι θα είχε εκπλαγεί κανείς στο γήπεδο. Νομίζω ότι ο διαιτητής θα μπορούσε να το σκεφτεί λίγο περισσότερο.

Υπάρχει κι η άλλη πλευρά: Μου αρέσουν οι παίκτες μου να τσακώνονται μεταξύ τους, αν κάποιος δεν έκανε τη σωστή ενέργεια. Αν θέλεις αυτή τη σκληρότητα και την ανθεκτικότητα για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, θέλεις κάποιον να ενεργήσει σύμφωνα με αυτό”.

Από την άλλη ο Ρούμπεν Αμορίμ όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό δήλωσε: “Το να τσακώνονται δεν είναι κακό. Δεν σημαίνει ότι δεν συμπαθεί ο ένας τον άλλον. “Αν χάσεις την μπάλα, θα τσακωθούμε, γιατί θα δεχτούμε γκολ”. Αυτό ήταν το συναίσθημα εξέλαβα όταν παρακολούθησα το περιστατικό.

Δεν συμφωνώ με αυτή την αποβολή. Θα το πω αυτό. Ξέρω ότι είναι βίαιη συμπεριφορά. Δεν συμφωνώ όμως. Ελπίζω οι παίκτες μου, όταν χάνουν την μπάλα, να τσακώνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα καλό συναίσθημα κι όχι ένα κακό”.