Άμπελ Φερέιρα και Παλμέιρας κατέκτησαν το Κόπα Λιμπερταδόρες με γκολ στο φινάλε (video)

Πήρε τον βραζιλιάνικο «εμφύλιο» και τη μεγάλη κούπα! Η Παλμέιρας του Άμπελ Φερέιρα νίκησε με 1-0 της Σάντος, χάρη στο γκολ του Μπρένο στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων και κατέκτησε το Κόπα Λιμπερταδόρες.

Η Παλμέιρας έγινε έτσι η νέα πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, κατακτώντας το για δεύτερη φορά το Λιμπερταδόρες (η πρώτη ήταν το 1999).

Το ματς παρακολουθούσε αρκετός κόσμος από τις κερκίδες, παρότι η διοργανώτρια αρχή είχε πει ότι οι προσκλήσεις θα είναι μόνο 250. Το θέαμα όμως στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστο, με τους παίκτες να διακρίνονται για το πάθος και τις σκληρές τους μονομαχίες.

Στην επανάληψη η εικόνα του παιχνιδιού ήταν βελτιωμένη, με τις ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες. Φυσικά, δεν έλειπαν και οι στιγμές έντασης.

Σε μια από αυτές, που έγινε στις καθυστερήσεις (90+6’), αποβλήθηκε ο προπονητής της Σάντος, Ρόσα (πήγε στην εξέδρα μαζί με τους οπαδούς της ομάδας). Ελάχιστα μετά (90+9′), ήρθε το γκολ του τελικού. Ο Ρόνι έβγαλε τη σέντρα, ο Μπρένο έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-0.

Η νέα πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής, Παλμέιρας του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το διάστημα 4-11 Φεβρουαρίου. Συμμετέχουν επίσης οι Μπάγερν, Τίγκρες, Αλ Αχλί, Ουσλάν Χιουντάι και η Αλ Ντουμπάι.

