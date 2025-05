Άμπου Ντάμπι: Που να φάτε, που να πιείτε και που να ψωνίσετε αν επισκεφτείτε την πόλη για το Final Four της Euroleague

Χιλιάδες Έλληνες φίλαθλοι θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το Final Four της Euroleague με τη συμμετοχή των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει αυτές τις μέρες στο Άμπου Ντάμπι, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της Euroleague θα διεξαχθεί το Final Four 2025.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο, μιας και στη διοργάνωση συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Μονακό των Σπανούλη, Καλάθη και Παπαγιάννη αλλά και η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αναμένεται να δώσουν βροντερό “παρών” στις κερκίδες της Etihad Arena, με όλα τα τσάρτερ των ελληνικών ομάδων να είναι sold out.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το Άμπου Ντάμπι θα ντυθεί στα γαλανόλευκα από σήμερα (21/5/2025) μέχρι και την Κυριακή (25/5/2025) όταν και θα διεξαχθεί ο τελικός του Final Four της Euroleague.

Λίγες ώρες πριν τη μαζική άφιξη των Ελλήνων φιλάθλων, το newsit.gr σας παρουσιάζει μερικές χρηστικές πληροφορίες για την πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πρώτα απ’ όλα να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τα αγγλικά ομιλούνται παντού, οπότε κανένας Έλληνας φίλαθλος δεν θα έχει πρόβλημα επικοινωνίας.

Το τοπικό νόμισμα λέγεται Ντιράμ. 1 ευρώ ≈ 3.9 AED. Στο Άμπου Ντάμπι υπάρχουν αρκετά ATM και καταστήματα που δέχονται πιστωτικές κάρτες.

Οι μετακινήσεις είναι σχετικά φθηνές και αξιόπιστες. Γίνονται με Uber, Careem ή ταξί, ενώ το Yas Island προσφέρει shuttle bus για τα αξιοθέατα και το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το Final Four 2025.

Τα μεγαλύτερα αξιοθέατα

Τρία είναι τα κορυφαία αξιοθέατα της πόλης που αξίζει να επισκεφτείς. Το πρώτο είναι το Μέγα Τέμενος του Σεΐχη Ζαγιέντ, το μεγαλύτερο τέμενος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το δεύτερο είναι το Louvre Abu Dhabi. Πρόκειται είναι ένα εντυπωσιακό μουσείο τέχνης που φιλοξενεί έργα από όλο τον κόσμο, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη τέχνη.

Το τρίτο είναι το Qasr Al Watan, το παλάτι του προεδρικού συγκροτήματος και ίσως η πιο εντυπωσιακή κατασκευή στην πόλη.

Παραδοσιακές και σύγχρονες αγορές

Το Άμπου Ντάμπι έχει παραδοσιακές αγορές (souks) που βρίσκονται στην περιοχή Al Meena, στη βόρεια πλευρά της πόλης.

Εκεί πωλούνται αναμνηστικά, περσικά χαλιά, παραδοσιακά κοσμήματα και υφάσματα αλλά και εντυπωσιακά κεραμικά.

Για πιο σύγχρονες αγορές, το Souk Qaryat Al Beri, ενσωματωμένο στο πολυτελές συγκρότημα Shangri-La στην περιοχή Al Maqta, προσφέρει κοσμήματα, ξυλόγλυπτα και έργα τέχνης.

Προτάσεις για φαγητό και ποτό

Στο Άμπου Ντάμπι υπάρχουν εκατοντάδες εστιατόρια για όλες τις προτιμήσεις. Από αυθεντική αραβική κουζίνα μέχρι διεθνείς γεύσεις. Για αυθεντινή αραβική κουζίνα, το Al Fanar είναι το κατάλληλο μέρος.

Στην περιοχή του Al Mina, στο παραδοσιακό Iranian Souk υπάρχει εξαιρετικό street foot. Υπάρχουν μαγαζιά ου σερβίρουν σάντουιτς με shawarma, falafel, και άλλα αραβικά σνακ.

Όσον αφορά το ποτό, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το αλκοόλ σερβίρεται μόνο σε μπαρ ξενοδοχείων και σε ορισμένα εστιατόρια με ειδική άδεια.

Το top μέρος είναι το Ray’s Bar στον 62ο όροφο του ξενοδοχείου Jumeirah at Etihad Towers. Υπάρχει ακόμα το Asia de Cuba, το beach club του ξενοδοχείου St. Regis Abu Dhabi στους Nation Towers και το πολυτελές μπαρ της πόλης The Vault που έχει υπέροχη θέα από το ψηλότερο σημείο του ξενοδοχείου Four Seasons.