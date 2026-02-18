Αναδίπλωση από Άλεκ Πίτερς για τα αυτοκόλλητα στο παρκέ: «Δημιουργήθηκε ένα θέμα σε διαφορετική διάσταση»

Ο Άλεκ Πίτερς “μάζεψε” την κατηγορία του κατά της ΕΟΚ για τα αυτοκόλλητα στο παρκέ του γηπέδου που φιλοξενεί το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, με μία νέα διευκρινιστική δήλωση επί του θέματος.

Μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Μαρούσι, ο Άλεκ Πίτερς ανέφερε τα εξής: «Η απόφαση να καλυφθεί ολόκληρο το γήπεδο με αυτοκόλλητο δεν δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό για την υγεία των παικτών, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση». Η δήλωσή του προκάλεσε την αντίδραση της ΕΟΚ, η οποία και εξέδωσε ανακοίνωση για τις προδιαγραφές των αυτοκόλλητων που τοποθετήθηκαν στα “Δύο Αοράκια”.

Το γεγονός οδήγησε λοιπόν σε… αναδίπλωση από την πλευρά του Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος και διευκρίνισε σε δεύτερο χρόνο, ότι η δήλωσή του αφορούσε γενικότερα τα αυτοκόλλητα στα γήπεδα του μπάσκετ.

Η νέα δήλωση του Πίτερς

“Δημιουργήθηκε ένα θέμα σε διαφορετική διάσταση από την πραγματική. Με την χθεσινή μου δήλωση δεν εννοούσα πως όλο το παρκέ έχει καλυφθεί με αυτοκόλλητο, αλλά ήθελα να θίξω ένα θέμα που υπάρχει και σε αυτό το παρκέ, αλλά και στις άλλες διοργανώσεις.

Η χρήση αυτοκόλλητων γενικά, με οποιονδήποτε τρόπο, είναι κάτι που δεν αρέσει στους παίκτες. Είμαι σίγουρος πως οι άνθρωποι εδώ έκαναν το καλύτερο για να φέρουν τις συνθήκες στο επίπεδο που ζητάμε”.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Η ΕΟΚ προχώρησε με ίδια έξοδα στην ανανέωση του παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού πριν την διεξαγωγή του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών με στόχο τη βέλτιστη εικόνα της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε συντήρηση του παρκέ, το οποίο βάφτηκε με χρώματα που πληρούν όλες τις προδιαγραφές FIBA για διεθνείς διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων και έγιναν επιδιορθώσεις όπου ήταν αναγκαίο, προκειμένου να είναι ασφαλέστερο για τους αθλητές και την υγεία τους, κάτι το οποίο παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Τα αυτοκόλλητα που τοποθετήθηκαν είναι κορυφαίας ποιότητας και πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Επιπλέον, ο αριθμός των αυτοκόλλητων σε σχέση με άλλες διοργανώσεις είναι εμφανώς μικρότερος, γεγονός που αποδεικνύει την προσοχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την υγεία των αθλητών.