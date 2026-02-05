Αναλυτής ESPN: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά 60% δεν θα γίνει ανταλλαγή – Έμειναν μόνο οι Μαϊάμι Χιτ»

Η διορία για τις ανταλλαγές στο NBA ολοκληρώνεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς, με τις πιθανότητες να αλλάξει ομάδα να έχουν μειωθεί αρκετά, όπως επισημαίνει πια και το ESPN.

Ο γνωστός αναλυτής του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, που ασχολήθηκε αρκετά τις τελευταίες ημέρες με την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς, τόνισε ότι πλέον μόνο οι Μαϊάμι Χιτ είναι στο… παιχνίδι για την απόκτησή του, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε σχετικά τα εξής: “Ήμουν 51-49% εναντίον της ανταλλαγής. Τώρα είμαι 60-40%. Η Μινεσότα προσπαθεί ακόμη, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι η προσφορά τους είναι όσο καλή ήταν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (σ.σ. που απέρριψαν οι Μπακς), οπότε δεν θεωρώ ότι οι Τίμπεργουλβς έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες. Αυτό αφήνει μόνους τους του Μαϊάμι Χιτ…”

Brian Windhorst on Giannis:



“I’ve been at 51-49 against a trade. I’m now at 60-40…. MIN is still out there but I’ll be honest with you, I don’t think MIN offer was as good as GS and if GS offer wasn’t good enough, I don’t think MIN is realistic. That leaves Miami. Miami is… pic.twitter.com/fCDP0WdupT — Heat Central (@HeatCulture13) February 5, 2026

Όλα δείχνουν πάντως ότι ο Αντετοκούνμπο δεν το… κουνάει από το Μιλγουόκι.