Αθλητικά

Αναλυτής ESPN: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά 60% δεν θα γίνει ανταλλαγή – Έμειναν μόνο οι Μαϊάμι Χιτ»

Μένει στους Μιλγουόκι Μπας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς / REUTERS

Η διορία για τις ανταλλαγές στο NBA ολοκληρώνεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς, με τις πιθανότητες να αλλάξει ομάδα να έχουν μειωθεί αρκετά, όπως επισημαίνει πια και το ESPN.

Ο γνωστός αναλυτής του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, που ασχολήθηκε αρκετά τις τελευταίες ημέρες με την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς, τόνισε ότι πλέον μόνο οι Μαϊάμι Χιτ είναι στο… παιχνίδι για την απόκτησή του, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε σχετικά τα εξής: “Ήμουν 51-49% εναντίον της ανταλλαγής. Τώρα είμαι 60-40%. Η Μινεσότα προσπαθεί ακόμη, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι η προσφορά τους είναι όσο καλή ήταν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (σ.σ. που απέρριψαν οι Μπακς), οπότε δεν θεωρώ ότι οι Τίμπεργουλβς έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες. Αυτό αφήνει μόνους τους του Μαϊάμι Χιτ…”

Όλα δείχνουν πάντως ότι ο Αντετοκούνμπο δεν το… κουνάει από το Μιλγουόκι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
222
129
124
114
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo