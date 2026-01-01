Αθλητικά

Ανάρτηση της Euroleague για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»

Όλα έτοιμα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Εικόνα από αγώνα στο Telecom Center Athens (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Εικόνα από αγώνα στο Telecom Center Athens (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα “μονομαχήσει” αύριο (02/01/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) με τον Ολυμπιακό στη 19η αγωνιστική της Euroleague και οι διοργανωτές έκαναν μία φοβερή ανάρτηση μέσα από το Telecom Center Athens.

Η “καρδιά” της Euroleague χτυπάει αυτή την αγωνιστική στην Ελλάδα για το “αιώνιο” ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, με άπαντες να περιμένουν μία “καυτή” ατμόσφαιρα στην έδρα των “πρασίνων”.

Ο λογαριασμός της Euroleague στα social media ανέβασε έτσι φωτογραφίες από το άδειο γήπεδο του “τριφυλλιού” και έγραψε: «Ηρεμία πριν από την καταιγίδα».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EuroLeague (@euroleague)

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον ολόκληρης της Ευρώπης για το μεταξύ τους ντέρμπι στο ΟΑΚΑ.

