Ανατροπή με Γιάννη Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ: Ταξιδεύει στο Βέλγιο και παίζει κόντρα στην Άντερλεχτ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ενώ δεν είχε ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας λόγω, ενός προσωπικού θέματος, τελικά θα βρεθεί στο Βέλγιο για τη μάχη της ανατροπής.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε την ανατροπή και οι φίλοι του ΠΑΟΚ γέμισαν με ελπίδα για την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League. Ο «Ντέλιας» θα πετάξει από την Ελλάδα στις 12:50 (13/08/26) για τη βελγική πρωτεύουσα και θα μεταβεί κατευθείαν στο ξενοδοχείο της ομάδας, λίγες ώρες πριν τη σέντρα.

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Πλέον, ο Αλέσιο Λίσι μπορεί να καταστρώσει τα πλάνα του με τον «ηγέτη» του να είναι φαβορί για την ενδεκάδα.

Στο πρώτο ματς οι Βέλγοι κέρδισαν 1-0 στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κερδίσει με δύο γκολ για να πάρει την πρόκριση. Με νίκη με ένα γκολ διαφορά η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση ή ακόμα και στα πέναλτι αν δεν γίνει κάτι στο έξτρα μισάωρο.

Ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση πρόκρισης θα κοντραριστεί με την Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Europa League, ενώ αν αποκλειστεί θα παίξει με τη νορβηγική Μπραν στα πλέι οφ του Conference League.