Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε στη διαδικασία των πέναλτι και έδωσε τη νίκη στην Άρσεναλ κόντρα στην Κόμο

Η Άρσεναλ νίκησε στα πέναλτι 4-3 (1-1 κανονική διάρκεια) την Κόμο στο τελευταίο φιλικό πριν το Community Shield με τη Μάντσεστερ Σίτι (16/08/26, 17:00) με τον Χρήστο Τζόλη να βάζει το νικητήριο πέναλτι.

Ο Χρήστος Τζόλης έκρινε την αναμέτρηση, αφού πήγε τελευταίος στην άσπρη βούλα και με ένα καταπληκτικό πέναλτι στο «γάμα» της εστίας έδειξε ότι η ποιότητά του ξεχειλίζει.

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Σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της αναμέτρησης αποκάλυψε τη στιχομυθία που είχε με τον Κάι Χάβερτς αναφορικά με το που θα εκτελέσει το πέναλτι. Παράλληλα, μίλησε για την προσαρμογή του στο Λονδίνο και τους «κανονιέρηδες» λίγο πριν ξεκινήσουν οι επίσημες αναμετρήσεις.

The winning penalty



Summer Tzolstis and a solar eclipse in one night pic.twitter.com/nigOgRs6NW — Arsenal (@Arsenal) August 12, 2026

«Ακριβώς έτσι ήθελα να το εκτελέσω. Ήμουν με τον Κάι [Χάβερτς] στη μεσαία γραμμή και με ρώτησε πού θα το σουτάρω. Του είπα “εκεί, πολύ δυνατά” κι εκείνος απάντησε “θέλω να το δω”. Πράγματι, το χτύπησα πολύ καλά. Ήθελα να σουτάρω με αυτόν τον τρόπο και χαίρομαι που κατέληξε στα δίχτυα· ήταν ένα ωραίο πέναλτι. Νιώθω ότι έχω προσαρμοστεί καλά στην ομάδα. Τα παιδιά με βοήθησαν πολύ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ήταν σημαντικό για μένα να κάνω όλη την προετοιμασία με τη νέα μου ομάδα και να είμαι πλέον έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια. Πιστεύω, λοιπόν, ότι ήταν μια θετική προετοιμασία για μένα. Είναι μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι όλοι είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι· ελπίζουμε να το αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο», ανέφερε ο Χρήστος Τζόλης.