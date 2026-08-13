Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στη δράση μετά το θάνατο του πατέρα του και αποθεώθηκε

Η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε 3-2 από τη Λεόν για το Leagues Cup και ο Λιονέλ Μέσι αποθεώθηκε όταν πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 46′, λίγες μόλις ημέρες μετά την τραγική απώλεια του πατέρα του.

Ο Λιονέλ Μέσι ταξίδεψε με την οικογένειά του στο Ροζάριο της Αργεντινής για να αποχαιρετήσει τον πατέρα του, έκανε μάλιστα και μία συγκινητική ανάρτηση αναφερόμενος στον στην απώλεια του Χόρχε αφήνοντας κιόλας αμφιβολίες για το ποδοσφαιρικό του μέλλον.

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Παρά τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Μέσι αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο στην ήττα της Ίντερ Μαϊάμι και κατά την είσοδό του γνώρισε τρομερή αποθέωση, με τους φιλάθλους να του αποδεικνύουν ότι είναι στο πλευρό του.

We missed you, Messi.



Welcome back. pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

Η Ίντερ Μαϊάμι με την ήττα από τη Λεόν έμεινε εκτός του Leagues Cup.

Να θυμίσουμε ότι το Footmercato είχε αναφέρει ότι ο Αργεντινός GOAT του ποδοσφαίρου θα διακόψει επ’ αόριστον την καριέρα του, κάτι που και ο ίδιος άφησε να εννοηθεί με την ανάρτησή του, όμως η παρουσία του στο γήπεδο τόσο άμεσα, ίσως δείχνει ότι άλλαξε την αποφασή του και θα προσπαθήσει με αρωγό το ποδόσφαιρο να ξεπεράσει το θάνατο του πατέρα του.

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«Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Εγώ έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Θέλω περισσότερο χρόνο.

Ήσουν δίπλα μου από την αρχή, ήσουν το στήριγμά μου σε όλη τη διαδρομή, μέχρι το τέλος. Γιατί δεν άντεξες λίγο ακόμα, για να μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτή την πορεία μαζί;», ανέφερε ο Λίο Μέσι σε ένα μέρος της σπαρακτικής του ανάρτησης.