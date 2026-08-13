Εβάν Φουρνιέ σε φιλάθλους του Ολυμπιακού: «Μου λείψατε όλοι»

Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες ξεκούρασης πριν ξεκινήσει και πάλι η δράση και είχε μία συνομιλία με φίλους του Ολυμπιακού μέσω X που έδειξε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει.

Ένας φίλος του Ολυμπιακού έκανε μία ανάρτηση στο X απεθυνόμενος στον Εβάν Φουρνιέ και έγραψε: «Ένιωσα την ανάγκη να σου εκφράσω πως μου λείπεις και πως σε αγαπώ».

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Ο Γάλλος σταρ των ερυθρολεύκων δεν τον άφησε στο… διαβάστηκε και έσπευσε να ανταποδώσει την αγάπη και την προσμονή του φιλάθλου.

Ένιωσα την ανάγκη να σου εκφράσω πως μου λείπεις και πως σε αγαπώ. @EvanFourmizz #olympiacosbc pic.twitter.com/nRbdMipoJY — Fischerholic (@Fischerholic) August 12, 2026

«Μου λείψατε όλοι σας. Η έναρξη της σεζόν σχεδόν έφτασε», έγραψε και πήρε την αγάπη των φιλάθλων για ακόμα μία φορά.