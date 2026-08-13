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Εβάν Φουρνιέ σε φιλάθλους του Ολυμπιακού: «Μου λείψατε όλοι»

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού ανυπομονεί να ξεκινήσει και πάλι η δράση
Ο Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ σε αγώνα του Ολυμπιακού / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες ξεκούρασης πριν ξεκινήσει και πάλι η δράση και είχε μία συνομιλία με φίλους του Ολυμπιακού μέσω X που έδειξε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει.

Ένας φίλος του Ολυμπιακού έκανε μία ανάρτηση στο X απεθυνόμενος στον Εβάν Φουρνιέ και έγραψε: «Ένιωσα την ανάγκη να σου εκφράσω πως μου λείπεις και πως σε αγαπώ».

Ο Γάλλος σταρ των ερυθρολεύκων δεν τον άφησε στο… διαβάστηκε και έσπευσε να ανταποδώσει την αγάπη και την προσμονή του φιλάθλου.

«Μου λείψατε όλοι σας. Η έναρξη της σεζόν σχεδόν έφτασε», έγραψε και πήρε την αγάπη των φιλάθλων για ακόμα μία φορά.

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