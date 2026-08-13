Ολυμπιονίκης του σκέιτ συγχρονίστηκε με την έκλειψη Ηλίου και χάρισε το εντυπωσιακότερο άλμα στην ιστορία

Η έκλειψη Ηλίου που έγινε ορατή στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια έγινε πεδίο έμπνευσης για τον Ολυμπιονίκη του σκέιτ, Ντάνι Λεόν, για να πραγματοποιήσει ίσως το πιο εντυπωσιακό άλμα στην ιστορία.

Ο Ντάνι Λέον έστησε μία ράμπα στην Ισπανία με φόντο την ηλιακή έκλειψη, καθώς η χώρα του είχε την χαρά να δει το απίστευτο φαινόμενο και έκανε ένα άλμα μπροστά από τον Ήλιο για να χαρίσει το κλιπ της χρονιάς και να γίνει άμεσα viral.

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Ο Λεόν εκπροσώπησε την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και του Παρισίου κάνοντας σκέιτ, όμως δεδομένα αυτό το άλμα θα είναι που θα τον αφήσει στην ιστορία του αθλήματος.

Brutal esto del skater Danny León patinando durante el #eclipse total en España. pic.twitter.com/x25tppZP8a — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 13, 2026

Ο Ισπανός πήρε φόρα, σηκώθηκε στον αέρα και έκανε το «άλμα της ζωής του», όπως χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος στα social media.