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Αθλητικά

Ολυμπιονίκης του σκέιτ συγχρονίστηκε με την έκλειψη Ηλίου και χάρισε το εντυπωσιακότερο άλμα στην ιστορία

Ο Ντάνι Λεόν έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες και έκανε το «άλμα της ζωής του» με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Το άλμα του Λεόν
Το άλμα του Λεόν μπροστά από την ηλιακή έκλειψη
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Η έκλειψη Ηλίου που έγινε ορατή στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια έγινε πεδίο έμπνευσης για τον Ολυμπιονίκη του σκέιτ, Ντάνι Λεόν, για να πραγματοποιήσει ίσως το πιο εντυπωσιακό άλμα στην ιστορία.

Ο Ντάνι Λέον έστησε μία ράμπα στην Ισπανία με φόντο την ηλιακή έκλειψη, καθώς η χώρα του είχε την χαρά να δει το απίστευτο φαινόμενο και έκανε ένα άλμα μπροστά από τον Ήλιο για να χαρίσει το κλιπ της χρονιάς και να γίνει άμεσα viral.

Ο Λεόν εκπροσώπησε την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και του Παρισίου κάνοντας σκέιτ, όμως δεδομένα αυτό το άλμα θα είναι που θα τον αφήσει στην ιστορία του αθλήματος.

Ο Ισπανός πήρε φόρα, σηκώθηκε στον αέρα και έκανε το «άλμα της ζωής του», όπως χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος στα social media.

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Αθλητικά
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