Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Για την ανατροπή στις Βρυξέλλες οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες (13/08/26, 21:30, Newsit.gr, Open Tv) και καλείται να κάνει την ανατροπή για να βρεθεί στα πλέι οφ του Europa League.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε με την αποστολή του ΠΑΟΚ για το Βέλγιο, λόγω ενός προσωπικού θέματος, όμως θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για να βοηθήσει την ομάδα του, που ηττήθηκε 1-0 στην Τούμπα από την Άντερλεχτ στο πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

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Οι Άλι, Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ, οι οποίοι είναι τραυματίες είναι εκτός αποστολής. Εκτός είναι και ο Χατζηδιάκος, λόγω καρτών. Ο Λίσι θα κληθεί να καλύψει τις απουσίες για να φέρει την πρόκριση στους Θεσσαλονικείς.

Ο Πέλκας αναμενόταν να πάρει τη θέση του Κωνσταντέλια στην αρχική ενδεκάδα, όμως με την ανατροπή με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό είναι πιθανό να μην υπάρξει αλλαγή στη θέση. Ο Γιαννούλης είναι πολύ πιθανό να αντικαταστήσει τον Γκόμες στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Χατζηδιάκος είναι τιμωρημένος και ο Ελουστόντο θα είναι στο πλευρό του Μιχαηλίδη στα στόπερ.

Ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση πρόκρισης θα κοντραριστεί με την Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Europa League, ενώ αν αποκλειστεί θα παίξει με τη νορβηγική Μπραν στα πλέι οφ του Conference League.

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Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης (Γκόμες), Ζαφείρης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (Πέλκας), Τάισον, Μύθου.

Διαιτητής της αποψινής αναμέτρησης θα είναι ο Ιταλός, Σιμόνε Σότσα, ο οποίος θα έχει για βοηθούς τους τους συμπατριώτες του, Στέφανο Αλάσιο και Ντάριο Τσεκόνι. Τέταρτος θα είναι ο Ματέο Μαρκέτι και VAR οι επίσης Ιταλοί, Τζανλούκα Αουρελιάνο και Ματέο Γκαρίλιο.