Η Άρτεμις Βασιλάκη διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500μ. ελεύθερο και προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Άρτεμις Βασιλάκη έκανε μία απίστευτη εμφάνιση στα 1500μ. ελεύθερο γυναικών διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ τερματίζοντας δεύτερη στην προκριματική της σειρά με χρόνο 16:13:81 και προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου.

Με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο πέρασε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου η Άρτεμις Βασιλάκη, που έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ για να αποδείξει για ακόμα μία φορά ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και το παρόν και το μέλλον του ελληνικού υδάτινου αθλητισμού.

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Το ρεκόρ στη συγκεκριμένη απόσταση κρατούσε για 16 χρόνια η Μαρία Λυμπερτά με χρόνο 16:20:11, όμως η φοβερή και τρομερή Άρτεμις Βασιλάκη έχει βαλθεί να τα σαρώσει όλα στο πέρασμά της.

Η Βασιλάκη έκανε τρομερή επίδοση και στον τελικό των 800μ. ελεύθερο τερματίζοντας στην τέταρτη θέση με πανελλήνιο ρεκόρ καταρρίπτοντας κατά έξι ολόκληρα δευτερόλεπτα το δικό της ρεκόρ.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (14/08/26, 21:56).