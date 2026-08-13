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Αθλητικά

Η Άρτεμις Βασιλάκη διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500μ. ελεύθερο και προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Τρομερή εμφάνιση από την Ελληνίδα κολυμβήτρια στα προκριματικά των 1500μ.
Η Άρτεμις Βασιλάκη
Η Άρτεμις Βασιλάκη σε αγώνα/ EUROKINISSI
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Η Άρτεμις Βασιλάκη έκανε μία απίστευτη εμφάνιση στα 1500μ. ελεύθερο γυναικών διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ τερματίζοντας δεύτερη στην προκριματική της σειρά με χρόνο 16:13:81 και προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου.

Με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο πέρασε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου η Άρτεμις Βασιλάκη, που έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ για να αποδείξει για ακόμα μία φορά ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και το παρόν και το μέλλον του ελληνικού υδάτινου αθλητισμού.

Το ρεκόρ στη συγκεκριμένη απόσταση κρατούσε για 16 χρόνια η Μαρία Λυμπερτά με χρόνο 16:20:11, όμως η φοβερή και τρομερή Άρτεμις Βασιλάκη έχει βαλθεί να τα σαρώσει όλα στο πέρασμά της.

Η Βασιλάκη έκανε τρομερή επίδοση και στον τελικό των 800μ. ελεύθερο τερματίζοντας στην τέταρτη θέση με πανελλήνιο ρεκόρ καταρρίπτοντας κατά έξι ολόκληρα δευτερόλεπτα το δικό της ρεκόρ.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (14/08/26, 21:56).

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