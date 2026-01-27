Αθλητικά

Ανατροπή με Κώστα Τσιμίκα: Προς παραμονή στη Ρόμα

Ο διεθνής Έλληνας μπακ δεν θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ
Ο Κώστας Τσιμίκας με τη φανέλα της Ρόμα
REUTERS/Remo Casilli

Φήμες ήθελαν τον Κώστα Τσιμίκα να φεύγει από τη Ρόμα και να επιστρέφει στη Λίβερπουλ.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε σενάριο επιστροφής του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, λόγω ενδεχόμενης αποχώρησης του Άντι Ρόμπερτσον για την Τότεναμ.

Σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Έλληνας μπακ δεν θα φύγει από τη Ρόμα. Οι δύο πλευρές θα πορευτούν μαζί μέχρι και το τέλος της σεζόν, όταν και θα ολοκληρωθεί ο δανεισμός του Κώστα Τσιμίκα στους Ρωμαίους από τη Λίβερπουλ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ρόμα δεν θα κινηθεί για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ, αφού δεν χρειάζεται άλλο παίκτη στα άκρα της άμυνας.

Αθλητικά
