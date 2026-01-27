Ανατροπή με Κώστα Τσιμίκα: Προς παραμονή στη Ρόμα

Φήμες ήθελαν τον Κώστα Τσιμίκα να φεύγει από τη Ρόμα και να επιστρέφει στη Λίβερπουλ.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε σενάριο επιστροφής του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, λόγω ενδεχόμενης αποχώρησης του Άντι Ρόμπερτσον για την Τότεναμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Έλληνας μπακ δεν θα φύγει από τη Ρόμα. Οι δύο πλευρές θα πορευτούν μαζί μέχρι και το τέλος της σεζόν, όταν και θα ολοκληρωθεί ο δανεισμός του Κώστα Τσιμίκα στους Ρωμαίους από τη Λίβερπουλ.

.@OfficialASRoma, Tsimikas verso la permanenza. Proseguono i contatti per Carrascohttps://t.co/rRyyd4VbpT — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 26, 2026

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ρόμα δεν θα κινηθεί για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ, αφού δεν χρειάζεται άλλο παίκτη στα άκρα της άμυνας.