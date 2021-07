Ο Γουέιν Ρούνεϊ βρέθηκε μπλεγμένος σε ένα ακόμη σκάνδαλο με φωτογραφίες του να διαρρέουν στα social media, απεικονίζοντας τον ίδιο σε κατάσταση μέθης, δίπλα σε ημίγυμνες κοπέλες.

Εκείνες φέρονταν να προσέφεραν τις φωτογραφίες στα Μέσα, αλλά και να εκβιάζουν το ίδιο για να τους τις πουλήσουν, αλλά σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Mirror, έχουν αλλάξει πια… τροπάριο, ζητώντας και συγγνώμη από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

“Οι τρεις κοπέλες που έβγαλαν τις φωτογραφίες επικοινώνησαν με τους δικηγόρους του Ρούνεϊ και προθυμοποιήθηκαν να του δώσουν όλες τις φωτογραφίες που έβγαλαν εκείνο το βράδυ, αλλά και τα δικαιώματά τους.

Με δική τους προτροπή μάλιστα ζήτησαν γραπτώς συγγνώμη από εκείνον για όσα συνέβησαν και την ντροπή που μπορεί να ένιωσε. Δεν υπήρξε ανταλλαγή χρημάτων, παρά μόλις μία λίρα, όπως απαιτείται από το νόμο για συμβόλαια δικαιωμάτων”, είπε εκπρόσωπος του Ρούνεϊ στη Mirror.

Νωρίτερα και μετά από καταγγελία του Ρούνεϊ, που τελικά πήρε πίσω, η αστυνομία του Τσεσάιρ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το θέμα, όπου και αναφέρονται τα εξής: «Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, το Τσεσάιρ έλαβε αναφορές για πιθανό εκβιασμό που σχετίζεται με διάφορες εικόνες που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο.

Οι αξιωματικοί έχουν μιλήσει με τον εμπλεκόμενο και έχουν λάβει βεβαιώσεις ότι δεν έχουν διαπραχθεί αδικήματα. Το εμπλεκόμενο άτομο έχει επίσης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να προχωρήσει περαιτέρω το θέμα».

