Παναθηναϊκός: Πράσινο πάρτι στα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο βόλεϊ των ανδρών μέσα στην Πυλαία

Το “τριφύλλι” σήκωσε το πρωτάθλημα στην Α1 βόλεϊ των ανδρών μέσα στο PAOK Sports Arena και το πανηγύρισε
Ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε τον τίτλο του και στέφθηκε πρωταθλητής ελλάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 22η στην Ιστορία του στη Volley League ανδρών.

Στον 4ο τελικό, μέσα στην “PAOK Sports Arena”, οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, αποδείχτηκαν ανώτεροι και πήραν τη νίκη με 3-1 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) για να… τελειώσουν τη δουλειά άνευ 5ου τελικού, με 3-1 στη σειρά. Mε το 22ο πρωτάθλημα Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε και νταμπλούχος μετά από 41 χρόνια (σ.σ. 1985).

Το… πάρτι των “πρασίνων” στο τάραφλεξ ήταν σύντομο, αλλά μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια της PAOK Sports Arena.

Οι παίκτες, το τεχνικό τιμ, αλλά και οι άνθρωποι του συλλόγου πανηγύρισαν με την ψυχή τους τον ιστορικό τίτλο!

