Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-2: Ανατροπή παραμονής για τους Αγρινιώτες μέσα στο Περιστέρι

Ο Παναιτωλικός αύξησε την απόστασή του από τη ζώνη του υποβιβασμού
Ένα μεγάλο “διπλό” που τον φέρνει πολύ κοντά στην παραμονή στη Super League, πήρε ο Παναιτωλικός στην έδρα του Ατρομήτου (1-2), στο ματς που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League.

Τεράστια νίκη για τον Παναιτωλικό του Γιάννη Αναστασίου, που αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με το γκολ του Τσούμπερ στο 7′, στη συνέχεια κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με τα γκολ των Μάτσαν (52′) και Γκαρσία (πέναλτι στο 62′).

Με τη νίκη αυτή, ο Παναιτωλικός έφτασε τους 34 βαθμούς και ξέφυγε στο +6 από τον Πανσερραϊκό, χτίζοντας μία σημαντική διαφορά που τον φέρνει κοντά στην παραμονή στη Super League, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν. Ο Ατρόμητος παρέμεινε στους 40 βαθμούς και στην πρώτη θέση του μίνι πρωταθλήματος, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία του στο νέο πρωτάθλημα.

