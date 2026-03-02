Αναβολή στα Μακάμπι – Χάποελ και Παρτιζάν – Dubai BC για τη Euroleague λόγω της επίθεσης στο Ιράν

Η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει -για μια ακόμα φορά- προβλήματα στη Euroleague. Οι παίκτες των ισραηλινών ομάδων έχουν ήδη αποχωρήσει από τη χώρα, ενώ υπάρχει προβληματισμός σχετικά με τις έδρες και τον προγραμματισμό των αγώνων των Χάποελ Τελ Αβίβ, Μακάμπι και Dubai BC, με τη διοργανώτρια αρχή να έχει προγραμματίσει για την Τρίτη (03.03.3036) έκτακτο Δ.Σ..

Αυτή τη στιγμή, έχει επιβεβαιωθεί -μέσω ανακοίνωσης- ότι η αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 30ή αγωνιστική της Euroleague πήρε αναβολή. Το ματς ήταν προγραμματισμένο για την προσεχή Πέμπτη (05.03.2026, 21:05).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Αγαπητοί Οπαδοί και Υποστηρικτές,

Αυτή τη στιγμή, λάβαμε επίσημη ανακοίνωση από την Euroleague ότι το ντέρμπι που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη Πέμπτη έχει αναβληθεί λόγω των γεγονότων που εκτυλίσσονται στη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς την Αθήνα και, υπό το φως της ανακοίνωσης της Euroleague, θα συνεχίσει από εκεί προς τη Σόφια, όπου θα αποκατασταθεί ένα πλήρες λειτουργικό πλαίσιο για να παρέχει στην ομάδα την απαραίτητη υποστήριξη και τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν εξελίξεις.

Να προσέχετε τον εαυτό σας” αναφέρει η ανακοίνωση της Χάποελ.

אוהדות ואוהדים יקרים,



ברגעים אלו קיבלנו הודעה רשמית מהיורוליג שהדרבי שהיה אמור להתקיים ביום חמישי הקרוב, נדחה בעקבות האירועים שמתרחשים במזרח התיכון.



הקבוצה נמצאת כרגע בדרכה לאתונה, ולאור הודעת היורוליג תמשיך משם לסופיה, שם יוקם בחזרה מערך מלא שיעניק לקבוצה את המעטפת והתנאים… pic.twitter.com/ybGHk2IQgl — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) March 2, 2026

Όπως έγινε γνωστό, δεν θα διεξαχθεί ούτε το Παρτίζαν – Dubai BC που ήταν προγραμματισμένα για τις 5 του μηνός, ενώ έχει προηγηθεί η αναβολή του ματς της Χάποελ με την Παρί που ήταν να διεξαχθεί αύριο (03.03.2026).

Θυμίζουμε ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ -μέσω ανακοίνωσης- ενημέρωσε πως θα μεταβεί στην Αθήνα μέσω της Τάμπα και θα παραμείνει στη χώρα μας, μέχρι να υπάρχουν εξελίξεις.