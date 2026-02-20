Αθλητικά

Ανδρέας Τετέι και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ υποψήφιοι για το καλύτερο γκολ της βραδιάς στο Europa League

Οι δυο επιθετικοί ξεχώρισαν με τα γκολ που σημείωσαν για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Έθεσαν γερή υποψηφιότητα! Ένα από τα χθεσινά (19.02.2026) γκολ του Ανδρέα Τετέι, όπως και αυτό του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ συμπεριλήφθηκαν από την UEFA στη ψηφοφορία για το καλύτερο τέρμα των πρώτων αγώνων των playoffs του Europa League.

Ο Ανδρέας Τετέι σημείωσε και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, στο 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, με το εκπληκτικό του σόλο (το 2ο τέρμα του) να είναι υποψήφιο για καλύτερο της αγωνιστικής στο Europa League.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μείωσε για τον ΠΑΟΚ με καταπληκτικό βολέ απέναντι στη Θέλτα για το τελικό 1-2 στην Τούμπα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UEFA Europa League (@europaleague)

Εκτός από τα γκολ των επιθετικών των ελληνικών ομάδων, υποψηφιότητα έβαλαν οι Σον και Μουρίγιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
177
135
110
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo