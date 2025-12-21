Ανέστης Μύθου: Η φοβερή εμφάνιση του 18χρονου επιθετικού του ΠΑΟΚ και η αγκαλιά με τον Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική της Super League, με τον Ανέστη Μύθου να είναι πρωταγωνιστής για τους Θεσσαλονικείς στο ντέρμπι της Τούμπας.

Στα 18 του χρόνια, ο Ανέστης Μύθου πήρε την ευκαιρία από τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ξεκινήσει βασικός στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και δικαίωσε απόλυτα τον προπονητή του, με την εμφάνισή του στην Τούμπα.

Το νέο μεγάλο ταλέντο του ΠΑΟΚ πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του με υπέροχη κεφαλιά, ενώ ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων για την εστία του “τριφυλλιού”, έχοντας τρεις ακόμη ευκαιρίες για να σκοράρει στην αναμέτρηση.

Ως εκ τούτου, γνώρισε και την απόλυτη αποθέωση από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όταν έγινε αλλαγή λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να σπεύδει για να τον αγκαλιάσει στον πάγκο.