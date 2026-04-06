Ανίκητη η AEK του Νίκολιτς στη Super League: Έφθασε τα 19 παιχνίδια χωρίς ήττα

H ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League, συνέχισε το αήττητο σερί της στο ελληνικό πρωτάθλημα και βρέθηκε κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συμπλήρωσε 19 παιχνίδια χωρίς ήττα στη φετινή Super League και αυτός είναι ο λόγος που είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση και το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ αρνήθηκε αρκετές φορές μέσα στη σεζόν να χάσει, με το παιχνίδι στο Βόλο να είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, με την Ένωση να “παλεύει” μέχρι τέλους για την ισοφάριση και να παίρνει τελικά το βαθμό, που την έφερε πλέον στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η τελευταία ήττα της ΑΕΚ στη Super League χρονολογείται πια στο 2025 και συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου, οπότε και ηττήθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 2-0 από τον Ολυμπιακό. Ο “κύκλος” δεν έκλεισε όμως ούτε στη δεύτερη επίσκεψή της στην έδρα των Πειραιωτών και πλέον μένει να φανεί πόσο θα συνεχιστεί το σερί στα πλέι οφ, ώστε να “σφραγίσει” και τον τίτλο της πρωταθλήτριας.