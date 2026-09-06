Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1: Πράσινο πάρτι στο χορταστικό ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τρομερό Τετέι και ντεμπούτο Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε επιβλητικά 3-1 τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν και έκανε το 2 στα 2 στην Super League με τον Ανδρέα Τετέι να σκοράρει δύο φορές. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο Ανδρέας Τετέι ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, καθώς κέρδισε την κόκκινη κάρτα του Ελουστόντο στο 15′, πέτυχε δύο τέρματα και ανάγκασε τον Μπαταούλα να κάνει πέναλτι στο πρώτο μέρος του αγώνα, γι’ αυτό και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

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Ο ΠΑΟΚ μπορεί να διαμαρτύρεται για πεναλτι του Φαν Ντρόγκελεν πάνω στον Εντιαγέ όταν το σκορ ήταν στο 1-0. Ο διαιτητής και το VAR, όμως αποφάσισαν ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Ο Αζεντίν Ουναΐ έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ή μάλλον το δεύτερο ντεμπούτο του, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 69΄και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, μαζί με τον Τετέι.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα στο ματς και είχε μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο 12′ με τον Ταμπόρδα να βγάζει ωραία σέντρα με το εξωτερικό στον Λιβάι Γκαρσία, με την κεφαλιά του επιθετικού των πρασίνων να απομακρύνεται από τον Παβλένκα.

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Ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παίκτες στο 15′, όταν ο Ελουστόντο «έφαγε» την ντρίμπλα από τον Τετέι και τον γκρέμισε για να μη βγει απέναντι από τον Παβλένκα και ανάγκασε τον Τσβάιερ να δείξει άμεσα την κόκκινη κάρτα και τον Λίσι να βγάλει τον Πέλκα για να βάλει τον Μπαταούλα στα στόπερ του δικεφάλου.

Ο Παναθηναϊκός στο 30′ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και μετά από σέντρα ακριβείας του Κυριακόπουλου ο Ταμπόρδα έκανε το 1-0 με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να διαμαρτύρεται για μη καταλογισμό πέναλτι στο 34′, όταν ο Φαν Ντρόγκελεν βρήκε το πόδι του Εντιαγέ μέσα στην πράσινη περιοχή με τον διαιτητή και το VAR να μην δίνουν την παράβαση. Οι άνθρωποι του δικεφάλου διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τη φάση.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν και δεύτερο γκολ λίγα λεπτά αργότερα (38′). Ο Ανδρέας Τετέι κατέβασε την μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και μετά από τρομερό σλάλομ νίκησε με δεξί δυνατό σουτ τον Παβλένκα για να κάνει το 2-0.

Ο Μπαταούλας έκανε πέναλτι απειρίας στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να κάνει το 3-0, όμως ο Ταμπόρδα νικήθηκε από τον Παβλένκα από την άσπρη βούλα.

Το πράσινο 3-0 ήρθε όμως στο 53′ όταν ο Κάνγκουα έκανε μία πάρα πολύ ωραία σέντρα για τον Τετέι, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά έβαλε και δεύτερο γκολ στο ντέρμπι για να «καθαρίσει» ουσιαστικά τη νίκη των πρασίνων.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες στο 69′, όταν ο Ντέσερς έκανε ένα ανόητο χτύπημα εκτός φάσης στον Μιχαηλίδη, με το VAR να παρεμβαίνει για να αναβαθμίσει την κίτρινη σε κόκκινη κάρτα, με τι δύο ομάδες να τελειώνουν το ματς με δέκα παίκτες.

Ο ρυθμός μετά την αποβολή έπεσε και ο ΠΑΟΚ βρήκε ένα γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Ούγκρεσιτς να ανοίγει λογαριασμό, χάρη στην ασίστ του Κένι.

Το ματς ολοκληρώθηκε 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να φτάνουν τους έξι βαθμούς και τους Θεσσαλονικείς στη βαθμολογία.

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (90′ Μπινιάρης), Κάνγκουα (61′ Λούζα), Ταμπόρδα (61′ Ντέσερς), Αντίνο, Γκαρσία (90′ Ραστόντερ), Τετέι.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Σανταμαρία (58′ Καμαρά), Ζαφείρης (75′ Ούγκρεσιτς), Πέλκας (18′ Μπαταούλας), Άλι (75′ Τάισον), Ζίβκοβιτς (46′ Χατσίδης), Ντιαγέ.