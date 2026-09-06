Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ο Ανδρέας Τετέι έκανε το 3-0 και πανηγύρισε έξαλλα στην κερκίδα με τους οπαδούς του «τριφυλλιού»

Δύο γκολ από τον Έλληνα επιθετικό στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Ο Τέτει
Ο Τέτει πανηγυρίζει με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε από νωρίς κόντρα στον ΠΑΟΚ και “πυροβόλησε” την εστία του Γίρι Παβλένκα, με τον Ανδρέα Τετέι να πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Με το σκορ στο 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, με τέρματα του Βιθέντε Ταμπόρδα και του ίδιου του Ανδρέα Τετέι, ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε ξανά στο δεύτερο μέρος για το 3-0 του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ.

Από μία φοβερή σέντρα του Κινγκς Κάνγκουα από το κέντρο και δεξιά, ο Ανδρέας Τετέι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και έφυγε προς την κερκίδα, για να πανηγυρίσει με τους οπαδούς του “τριφυλλιού” στο ΟΑΚΑ.

Ο Τετέι τιμωρήθηκε πάντως και με κίτρινη κάρτα για το γεγονός ότι ανέβηκε στην κερκίδα.

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Αθλητικά
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